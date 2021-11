Il festival “Paesaggi dell’Arte” di Tarquinia ottiene il finanziamento regionale - Terzo Binario News

Prosegue il lavoro di promozione del territorio regionale attraverso la musica, la danza e il teatro. È stata pubblicata oggi la graduatoria dell’avviso pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo per il quale la Regione Lazio ha messo a disposizione 600 mila euro destinati a spettacoli, concerti, festival, rassegne, performance in grado di promuovere le tante bellezze del nostro territorio, rafforzarne la visibilità ma anche animare la vita culturale e sociale delle comunità locali.

Sono 21 i progetti selezionati che interesseranno la Rete regionale delle Dimore storiche, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di grande valore storico e storico- artistico, ma anche i siti riconosciuti dall’UNESCO delle Necropoli etrusche di Cerveteri-Tarquinia o delle Ville di Tivoli, nonché le Città di fondazione, i parchi archeologici dell’Appia antica e di Ostia antica, i tratti laziali dei Cammini della spiritualità, come la Via Francigena, il Cammino di San Francesco e il Cammino di San Benedetto, e alcune installazioni del progetto Arte sui Cammini.

Oltre 350 iniziative di spettacolo dal vivo che fino a settembre 2022 animeranno 44 Comuni sul territorio della Regione Lazio, coniugando la promozione del patrimonio culturale, architettonico, archeologico, monumentale e storico regionale con iniziative di grande qualità artistica.

I progetti selezionati otterranno un contributo, fino all’80% dei costi ammissibili, tra i 30 e i 70 mila euro per i progetti presentati in forma associata e tra i 10 e i 30 mila euro per quelli presentati in forma singola. Al bando hanno potuto prendere parte enti locali, enti di gestione delle aree naturali protette, organi e istituti del Ministero della Cultura competenti in materia e soggetti giuridici privati quali associazioni, fondazioni, società, cooperative, consorzi con attività prevalente nell’ambito dello spettacolo dal vivo.

I 21 PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Comune di Tarquinia – Festival “Paesaggi Dell’Arte” Associazione Teatro Boni Aps – Spettacolo Vivo: Itinerari Artistici Dalla Via Francigena al Bosco Monumentale del Sasseto Comune di Caprarola – Francigena Live Festival V Edizione Comune di Canino – “E-Music & Etruria: Percorso GeoMusicale tra Antichi Vulcani e Città Etrusche” Comune di Tivoli – Art Tivoli Comune di Pomezia – Star Sotto le Stelle Parco Archeologico dell’Appia Antica – Dal Tramonto all’Appia. Around Jazz. II Edizione Antico Teatro Romano Scarl – Il Mito e Il Sogno 2021 Comune di Poggio – Moiano Sentieri in Cammino III Edizione – Radici Comune di Castelnuovo di Porto – Castelnuovo ti Porta a Teatro 2021- 2022 Zerkalo – APPIA NEL MITO. Echi di voci e suoni dal passato per raccontare il presente Opificio 03 – I Racconti di Dioniso Comune di Cantalice – Cammini del presente, strade del passato – II Ed Ac Il Flauto Magico – Velletri – Regina Viarum, una strada tante culture Centro Di Cooperazione Culturale Aps – Six Ways Lazio – Dimore Storiche Tour 2022 Associazione Settimo Cielo – Portraits On Stage – L’Arte In Cammino Associazione Pentagono Produzioni Associate – Sutri Il Teatro Di Pietra 2021 Associazione Consorzio Teatro Tuscia – Stagione Teatrale Ferento Tramonti In Scena Lestra – Life On Marsh III Edizione Finisterre Srl – Il Passo Umile e Lieto III Edizione (In Cammino Con San Francesco Nella Valle Santa Tra Musica, Poesia, Arte) Teatro Mobile – Memorie antiche Con Il Teatro Mobile drammaturgie d’ascolto e nuove percezioni Appia, Ostia E Tivoli 2022