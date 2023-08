Il "Festival della Musica" di Tolfa compie 30 anni: weekend tra concerti e buon cibo • Terzo Binario News

Il “Festival della Musica” di Tolfa quest’anno spegne la sua 30^ candelina.

Alla festa, organizzata ogni estate dalla Banda Musicale Giuseppe Verdi di Tolfa, da alcuni anni è inserita anche la Sagra della Grigliata “poiché il nostro territorio vanta di una carne squisita – spiega la presidente dell’associazione Erika Podestà – tanti altri prodotti tipici del territorio”. E saranno alcuni di questi ad essere nel menù del ristorante allestito al giardino: come la famosa acquacotta, i tonnarelli all’amatriciana, panini con hamburger e le buonissime frittelle di San Giuseppe, dolce tipico della tradizione tolfetana.

Il Festival si terrà 11,12 e 13 Agosto presso la Villa Comunale di Tolfa. Aprirà la tre giorni la sfilata della banda per le vie del paese alle 18 del venerdì, a seguire in funziione lo stand gastronomico e la serata sarà animata dal Karaoke a cui tutto il pubblico potrà partecipare, con premi in palio.

Sabato 12, durante la mattinata sarà organizzata una caccia al tesoro per i ragazzi per le vie del paese e una per i più piccoli all’interno della villa comunale; nel pomeriggio alle 18 ci sarà il concerto di Musica d’Insieme diretta dal Maestro Giancarlo Annibali. Alle 20 apertura dello stand gastronomico, mentre ad allietare la serata sarà la musica live dei Kosacustika.

Domenica 13, alle 11:30 si terrà la consueta messa nella Villa Comunale, alle 18 ci sarà il concerto della Banda Musicale diretta dal Maestro Stefania Bentivoglio ed alle 20 apertura dello stand gastronomico. La colonna sonora la cominceranno gli AARF, un gruppo di piccoli musicisti della scuola di musica che poi passeranno il microfono al gruppo tolfetano, Zi Dany’s Band. Per concludere la festa alla mezzanotte ci sarà lo spettacolo pirotecnico.

Per tutto il weekend non mancherà lo stand del cannolicchio.

Per info e prenotazioni 3899979565 Clara o 3204667310 Erika