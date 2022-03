Il dramma di Carola di Fiumicino, le cure costano 10milioni di dollari - Terzo Binario News

Carola è una ragazza di appena 16anni e vive a Fiumicino. Due anni fa la sua vita è cambiata drammaticamente, quando le hanno diagnosticato una malattia rara e degenerativa, la Lafora, considerata la forma più grave delle epilessie.

Mentre si stava preparando alle grandi sfide della vita, con voti alti a scuola e il nuoto pinnato, lo sport che praticava a livello agonistico, la malattia ha cambiato la vita sua e dei suoi genitori, mamma Simona e papà Lorenzo.

“La cura esiste – dichiara mamma Simona ai microfoni di Canale 10 – ma il problema è che non ci sono i fondi per portare avanti la sperimentazione. C’è un farmaco, della Ionis, lo Ion283, che al momento è bloccato perché l’azienda farmaceutica per iniziare il trailer clinico di Fase 1 chiede 10milioni di dollari. Stiamo facendo tutto il possibile per trovare le risorse necessarie, ma non si sta parlando di somme umanamente disponibili. La cosa più brutta è questa, cioè che devi dare un valore economico a tuo figlio. Non è una impossibilità di cure, la cura c’è ma è una vera e propria impossibilità economica. È una questione di impossibilità di somme”.

Ragazza forte, determinata, Carola sa cosa sta succedendo a lei e alla sua famiglia. Vuole solo una speranza, ovvero quella di poter continuare la sua vita da adolescente.

La malattia di Lafora (LD) è una grave epilessia mioclonica progressiva ereditaria rara. È caratterizzata da mioclono e/o crisi epilettiche generalizzate, allucinazioni visive (crisi parziali occipitali) e deterioramento neurologico progressivo.