Il Dinamo Madness di Ladispoli lo vince Civitavecchia - Terzo Binario News

Si e’ concluso il Dinamo Madness, il quadrangolare Open di 5 contro 5 e torneo di 3 contro 3 Under13, organizzato dalla Pallacanestro Dinamo nell’ambito della manifestazione patrocinata dal Comune di Ladispoli denominata “Fiera del Fitness”.

Un evento dedicato a tutti gli amanti della palla a spicchi, che ha visto partecipare piu’ di 50 atleti, molti dei quali militanti in affermate realta’ del litorale laziale (oltre a quelli della Dinamo erano infatti presenti atleti di MB Sporting Club Maccarese, Serie D, e Cestistica Civitavecchia, C Gold), altri semplici appassionati e amatori, altri ancora veri e propri professionisti che giocano in campionati nazionali di categoria top (A2 e B).

Riuscire a portare in un fine settimana di fine luglio cosi tanta gente a calcare i campetti di Via Firenze e’ stato motivo di grande soddisfazione per gli organizzatori dell’evento, queste infatti le parole del Presidente Dinamo Luigi Fois: “ad Aprile, quando ci venne prospettato se aderire o meno all’iniziativa della Fiera del Fitness, eravamo un po’ incerti: a fine Luglio tipicamente le societa’ di basket hanno “sciolto le righe” in attesa della nuova stagione che di solito vede ricomporre i gruppi di allenamento a ridosso di ferragosto, i ragazzi del resto in questo periodo pensano piu’ al mare, alla montagna, alle vacanze insomma… Poi come al solito ha prevalso la voglia di fare e di provarci, nonostante le tante difficolta’ logistiche che sapevamo avremmo dovuto affrontare, prime fra tutte la mancanza di adeguata illuminazione dei campi. In ultimo poi ci si stava mettendo contro pure il tempo, che ieri quasi ci ha costretto a trovare spazio in una palestra al chiuso, “articolo” non proprio di cosi facile accessibilita’ in questi tempi…. ”

“Alla fine e’ andato tutto bene, oggi siamo contenti e soddisfatti” continua il Presidente “ci siamo divertiti noi organizzatori, si sono divertiti i giocatori in campo e si sono divertiti i numerosi spettatori presenti, che hanno potuto assistere a partite in cui il tasso tecnico e’ stato alto e con numerose giocate veramente spettacolari. Un grande ringraziamento va proprio agli atleti, in primis a tutti i fantastici ragazzi venuti da Civitavecchia e da Maccarese, alle loro societa’ di appartenenza, poi a tutti gli “Amatori” e alle “Guest Star” che una volta di piu’, in modo diverso, hanno dimostrato quanto possa essere grande e genuina la passione di chi pratica questo sport; poi ovviamente, last but not least, un pensiero speciale di gratitudine a tutti gli atleti Dinamo grandi e piccoli che si sono resi disponibili in questi due giorni, alle loro famiglie, allo staff tecnico, ai miei soci, che ancora una volta mi hanno reso orgoglioso di essere il loro Presidente”.

“Le cose sono andate cosi’ bene e i margini di miglioramento sono cosi ampi che abbiamo gia’ deciso” conclude Biagio Camicia, VicePresidente della Dinamo “che questa edizione e’ stata solo la prima puntata di quella che sara’ una serie quanto piu’ lunga possibile. Ripeteremo infatti l’evento tutti gli anni, provando a migliorarci anno dopo anno. E’ stato faticoso, anche costoso per il conto economico della nostra ASD, ma sono investimenti necessari per far crescere il movimento e propagandare il basket, che del resto e’ la nostra mission, e d’altro canto un po’ di follia, di Madness, nella vita ci vuole ogni tanto…”.

Per la cronaca, il quadrangolare e’ stato vinto dalla compagine di Civitavecchia che ha battuto in finale la Dinamo.

Most Valuable Player della due giorni e’ stato nominato l’americano Charles Hankerson, che giocava con Civitavecchia, mentre la gara di tiro da 3 l’ha vinta Francesco Gianfreda, della Pallacanestro Dinamo.

Menzione speciale per la squadra dell’MB Maccarese: praticamente tutti giovani potenziali prospetti di alto livello, che hanno avuto modo di dimostrare le loro capacita’ tecniche e atletiche in tutte le partite giocate.

Menzione a parte anche per le due “Guest Star” partecipanti al torneo, una nelle file della Dinamo e l’altra degli Amatori Lazio : Dario Masciarelli, giovane ma affermato professionista del basket italiano, gia’ presenza fissa nelle nazionali under con cui ha pure partecipato ad un campionato europeo, e Marco Taraddei, appena di ritorno da Rimini come Campione d’Italia UISP.

Un esempio per tanti, soprattutto per i giovanissimi under13 presenti, a proposito dei quali ci piace ricordare i vincitori del torneo di 3 contro 3, la squadra dei “LiVechi” di Gabriele, Davide e Tahlil.

Quando lo sport e’ divertimento, competizione ma anche aggregazione, rappresenta un vero valore per le generazioni future; complimenti a tutti, complimenti alla Dinamo.