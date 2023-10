Il Dg Discepolo carica il Cerveteri: “Abbiamo i mezzi per tornare in Eccellenza” • Terzo Binario News

Entusiasmo al Galli per il Città di Cerveteri

Pausa per il Cerveteri che domenica osserverà una giornata di riposo e quindi avrà la possibilità di preparare le prossime tre sfide la attendevano.

Mercoledì prossimo ci sarà il ritorno di Coppa Italia contro la Pescia Romana, a seguire due partite che si possono rivelare indicative sulle qualità della formazione etrusca, ovvero la trasferta di Ronciglione e il match casalingo al Galli contro il Santa Marinella.

La squadra di Mr Superchi dopo la rotonda vittoria di domenica scorsa avrà i tempi per preparare al meglio le prossime sfide, che sono indicative per capire la qualità della squadra. “Siamo un bel gruppo, che ha i mezzi per fare molto bene – ha detto il dg Discepolo – È chiaro che siamo alle prime battute del campionato, c’è sicuramente da lavorare ma la squadra la reputo uno delle migliori del girone. Possiamo ambire al salto di categoria, non siamo gli unici a volerlo fare. Pertanto ci vorrà tempo e lavoro, e tanto sacrificio in campo” .