Il derby di futsal chiude la stagione di C1 • Terzo Binario News

Al Lottatori è Civitavecchia-Santa Severa dalle 15, con i nerazzurri che devono mantenere il terzo posto mentre i neroverdi sono retrocessi da tempo

Certo il derby è sempre un derby però si tratta di una sfida sui generis quella di oggi pomeriggio alle 15 dell’Ivan Lottatori fra Futsal Civitavecchia e Santa Severa Futsal per l’ultima giornata del girone B di C1. Infatti i destini delle due compagini sono già segnati, in un verso e nell’altro, con l’unica incognita che riguarda la posizione di classifica dei padroni di casa che può fare la differenza negli spareggi-promozione.

Un passo indietro: i nerazzurri hanno centrato l’obiettivo stagionale della qualificazione ai play-off anche se la posizione finale farà tutta la differenza di questo mondo. Il campionato lo ha vinto La Pisana con 59 punti, a seguire il Cecchina secondo a 53 e terzi i civitavecchiesi a 48. Appena un punto sotto la Lidense ovvero il quintetto che può insidiare la terza piazza, che al momento garantisce la gara secca in casa del primo play-off regionale. Sulla carta, non ci sarebbe storia nella sfida odierna perché per contro i neroverdi, non solo sono già retrocessi da un pezzo ma finora non hanno conquistato neanche un punto in tutta la stagione. Eppure non è così scontato l’esito finale e lo si è visto chiaramente nella partita di andata giocata sul sintetico dell’Uliveto. Infatti è arrivato il successo per 3-2 in favore del Civitavecchia ma sono andati in vantaggio i santaseverini che hanno giocato veramente bene nonostante un divario tecnico evidente. E c’è da credere che sarà così anche oggi.

Mister Vincenzo di Gabriele sa bene dei rischi a cui i suoi vanno incontro, tuttavia deve iniziare a guardare già a sabato prossimo, per avere i pezzi migliori al massimo della forma: «Durante la settimana – spiega l’allenatore – si è svolto un lavoro atletico intenso, nel quale abbiamo forzato alo scopo di di essere pronti per il finale di stagione e devo dire che i giocatori hanno messo in mostra una buona condizione. Per la partita di oggi, i giocatori sarebbero tutti a disposizione, ma non è escluso che qualcuno possa rimanere a guardare stavolta al fine di essere pronto per la prossima gara visto che finora abbiamo spinto molto. C’è la necessità di gestire le energie guardando all’obiettivo stagionale che sabato prossimo vede il primo appuntamento. Di positivo c’è il rientro in prima squadra di Daniele Lipparelli. Grazie a un ottimo lavoro svolto durante la settimana, si è conquistato la convocazione per il derby» la conclusione di Di Gabriele».