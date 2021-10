Il derby al Tolfa, il Santa Marinella protesta - Terzo Binario News

Dopo il derby di Coppa Italia, il Tolfa di aggiudica anche quello di campionato. Allo Scoponi il confronto per la terza giornata del girone A di Promozione è terminato 1-0 con rete di Matteo Trincia ed è stato ben diverso da quello di settembre, sebbene anche questo deciso dagli episodi.

Più combattuto, in equilibrio fino alla fine in cui l’ha spuntata l’undici che ha creato più occasioni, che ha provato a vincere con maggiore veemenza. Alla fine i collinari esultano per aver ripreso la marcia verso le zone nobili della classifica, l’undici della Perla si è scagliato contro il direttore di gara Fabio di Serio di Latina per alcune decisioni – a loro dire – dubbie.

In partenza il tecnico di casa Daniele Fracassa schiera Nunziata in porta, difesa a quattro con Del Prete spostato a destra, Montironi e Roccisaano centrali e Remondini (per Stampigioni) esterno a destra; centrocampo titolare con il rientrante capitan Mecucci, Savarino e Gaudenzi, davanti Belloni, Simone e Matteo Trincia. Mister Nicola Salipante ha risposto con Del Duchetto fra i pali, Zerilli e Palmarucci esterni, De Angelis e Gallitano centrali; in mezzo capitan Trebisondi e De Santis, Converso e Pagliuca larghi, l’ex Morasca a sostegno di Cedeno, con Di Fiandra inizialmente in panchina.

Il primo tiro in porta lo scaglia Pagliuca, con una punizione da sinistra ma dopo due minuti i biancorossi potrebbero passare. Fallo ingenuo di De Angelis su Savarino quasi sulla linea di fondo ma in area ed è rigore. Sul dischetto va Matteo Trincia che tira forte ma centrale e Del Duchetto respinge. Il Tolfa non si scompone e continua a spingere con diversi cross e un’altra occasione per Matteo Trincia che tira a lato. Al 31’ Del Duchetto è ancora superlativo, deviando sopra la traversa un colpo di testa a botta scura di Simone Trincia. Nella ripresa, dopo sette minuti, arriva il gol-partita: lo segna Matteo Trincia che approfitta di uno svarione difensivo di Converso, entra in area e in diagonale fredda Del Duchetto. Il piano del Santa Marinella, che fino a quel momento aveva contenuto bene gli avversari, salta. Al 10’ Matteo Trincia impegna ancora Del Duchetto che sfoggia una paratona, poi la partita rallenta e il sussulto successivo è il tiro a giro di Belloni che si schianta contro la traversa. Nel finale, fallaccio di De Santis su Simone Trincia che esce, entra Mojoli che al 49’ in contropiede quattro contro uno si fa chiudere da Del Duchetto.

Soddisfatto Fracassa: «La squadra è andata bene, proponendo gioco e azioni. Il rigore sbagliato poteva condizionarci invece non è stato così. Sono felice della prestazione collettiva e della classifica, consapevoli che non possiamo fermarci visti i ritmi che stanno tenendo le battistrada in vetta alla classifica». Piuttosto contrariato invece mister Salipante, nei confronti del direttore di gara: «Sono amareggiato, in quanto credo che la gara sia stata condizionata da decisioni arbitrali dubbie. Dopo mezz’ora c’era un espulsione solare ai danni del Tolfa, con un loro calciatore che ha dato uno schiaffo ad uno dei nostri. Con arbitro e assistente di gara a due passi ha ricevuto solo un cartellino giallo. Abbiamo subito un rigore netto ma ben parato da Del Duchetto e ci siamo portati nella loro area tre-quattro volte. Nel secondo tempo siamo capitolati per una palla persa a centrocampo in uscita, facendoci trovare scoperti. Abbiamo reagito e non credo di esagerare se dico che ci sono stati negati due calci di rigore. Tuttavia nonostante la sconfitta posso rimproverare poco ai ragazzi perché hanno dato tutto. Il Tolfa ora conosce il suo avversario nel terzo turno di Coppa Italia: è il Fregene Maccarese, con sede della gara secca ancora da sorteggiare.