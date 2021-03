Il Dantedì di Cerveteri alla biblioteca Iotti - Terzo Binario News

In occasione del 700esimo anniversario dalla morte del Sommo Poeta Dante Alighieri, una pregevole offerta culturale online da parte della Biblioteca Comunale di Cerveteri, realizzata in collaborazione con la docente Jole Stragapede e il trombettista internazionale italo-statunitense Michael Supnick. Quattro incontri letterari dedicati alla Divina Commedia, l’opera per eccellenza del padre della lingua italiana.

Saranno pubblicati sulla pagina Facebook della Biblioteca comunale intitolata a Nilde Iotti e il primo è in programma oggi, giovedì 25 marzo alle ore 16:30 con una introduzione dedicata al poeta. I successivi saranno il 1 aprile, l’ 8 aprile e il 15 aprile, rispettivamente incentrati su Inferno, Purgatorio e Paradiso.

Il video sarà condiviso anche sulla pagina dell’Assessora alle Politiche Culturali Federica Battafarano e su quella del Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci.

“Un’iniziativa rivolta a tutti ma in particolar modo agli studenti della 3^, 4^ e 5^ della scuola primaria, costretti in questa fase pandemica e di restrizioni alla Didattica a distanza, senza il contatto con i propri compagni e con le proprie docenti – spiega l’Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – ad impreziosire ancor di più le letture, un sottofondo musicale d’eccezione: quello realizzato da Michael Supnick, trombettista di livello internazionale, residente nella nostra città e che tante volte abbiamo avuto il privilegio di poterlo ascoltare dal vivo e che oltre alle musiche ha curato anche la ricerca e gli arrangiamenti di musiche del 1300 e le riprese video”.

“Sperando di poter presto poterle organizzare in presenza queste iniziative – conclude l’Assessora alle Politiche Culturali Battafarano – invito la cittadinanza a collegarsi sulla pagina della Biblioteca comunale per questo delizioso spicchio di cultura e poesia”.