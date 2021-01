Il Covid non ferma gli studenti: la protesta a Maccarese, ecco i motivi - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

“Gentilissimi lettori, questo è un appello per denunciare il disagio che gli studenti

italiani vivono ormai da circa sei mesi. Siamo degli studenti frequentanti

l’ultimo anno all’IIS Leonardo Da Vinci di Maccarese (Lazio) e ci rivolgiamo ad

enti superiori nella speranza di attirare maggiore attenzione e far chiarezza

riguardo lo sciopero a cui molte scuole italiane stanno aderendo in risposta alle

ultime azioni prese dal Ministero dell’Istruzione”.



“Avendo avuto esperienza in prima persona sia della DAD (didattica a distanza al

100% per tutti gli studenti) che della didattica parziale al 50% in presenza e al

50% a distanza, siamo giunti alla conclusione che, data la grave situazione

sanitaria nazionale attuale ed essendo consapevoli dell’impossibilità di un

rientro totale nelle scuole, l’unica modalità che permetterebbe sia agli studenti

che ai docenti di fare lezione in modo efficiente e sicuro sarebbe il rientro in

DAD al 100% giustificato dalle seguenti motivazioni:

L’aumento dei contagi: Qual è il senso di chiudere le scuole in zona gialla

per poi riaprirle in zona arancione? Qual è il senso di obbligarci ad

andare a scuola con il rischio di contagiare noi stessi e le nostre famiglie?

Qual è il senso di chiudere attività che sostengono famiglie intere per poi

lasciare che i loro figli vadano a scuola esponendosi al contagio?”.



“Insufficienza dei mezzi pubblici: La sicurezza nei mezzi di trasporto non è

garantita per tutti i pendolari, studenti o docenti che siano. Gli orari di

entrata e di uscita scaglionati scelti in base alle coincidenze con autobus e

treni non sono una soluzione: prolungano gli orari delle lezioni,

sfavorendo attività extra scolastiche, e mantengono invariato il numero

insufficiente dei mezzi pubblici”.



“Inefficienza delle lezioni: Come è possibile sprecare metà di una lezione

solo per fare l’appello quando dovremmo prepararci per la maturità, di

cui ancora non conosciamo le modalità? Come è possibile che, nonostante

il potenziamento della rete internet scolastica, si riscontrino ancora gravi

difficoltà nel seguire e nel partecipare alla lezione da parte della metà

della classe che si trova a distanza?”



“Siamo consapevoli che la DAD non è la situazione ideale per gli studenti che

ormai sono esasperati sia da un punto di vista fisico che psicologico, ma rispetto

all’alternativa che non ci consente di portare avanti lo studio in modo completo,

rappresenta sicuramente la soluzione migliore dal punto di vista didattico.

Speriamo vivamente che il nostro grido di aiuto non venga ignorato da parte di

chi di dovere!”

