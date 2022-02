Il Covid blocca le nascite, nel 2021 record negativo assoluto di culle vuote - Terzo Binario News

Nel 2020 i nuovi nati sono stati 440mila. Calo anche per le nascite straniere

Tra lockdown, crisi economica e paura il covid ha rappresentato un colpo di grazia per le coppie italiane nel concepire figli. La crisi sanitaria ha infatti portato ad crollo drastico per le nascite. Nel 2021, segnato il record assoluto di culle vuote.

È quanto riporta il bollettino Istat sui dati della fecondità della popolazione italiana, con una denatalità raddoppiata rispetto al 2020, facendo segnare il numero di nuovi nati più basso della storia.

“Nel 2020 sono nati 440mila bambini, come nel dopo-guerra e per quanto riguarda la nostra realtà abbiamo chiuso con il numero più basso di parti avuto negli ultimi 20anni, scendendo sotto le 1000 nascite. La pandemia ha dato il colpo di grazia – spiega il Primario di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Grassi – L’Italia come dice l’Europa è un paese di vecchi, siamo il più basso indice di natalità in tutta Europa e il covid ha dato l’ultima vera bastonata”.

Barbara Favale, Dirigente Medico UDC Reparto Ginecologia e Ostetricia, dichiara: “La pandemia è stata un grosso ostacolo perché ha limitato i contatti sociali, noi abbiamo avuto un calo delle nascite dei primi figli e le problematiche economiche rappresentano un enorme ostacolo nella scelta di fare figli. Nella nostra pratica ospedaliera abbiamo visto anche un calo dei parti nelle famiglie straniere, negli anni 2000 abbiamo avuto un vero e proprio boom mentre nell’ultimo anno abbiamo avuto un forte calo”.