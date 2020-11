Il Covid a Ladispoli fa 311, Cerveteri con 173 chiude la biblioteca - Terzo Binario News

La Regione Lazio ha comunicato 117 casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4 : di questi, 14 a Ladispoli di cui 8 sintomatici e 10 a Cerveteri di cui quattro sintomatici.

A questo proposito, il sindaco cerite Alessio Pascucci ha deciso di chiudere la biblioteca.

“Da domani, giovedì 5 novembre fino al 3 dicembre infatti, la Biblioteca comunale (nonostante gli importanti lavori per garantire la sicurezza e il distanziamento interpersonale) sarà chiusa al pubblico.

Fino a nuova comunicazione dunque, non sarà possibile restituire e prendere in prestito i libri, né ovviamente recarsi in biblioteca per studio o lettura.

Con l’Assessora alle Politiche Culturali Federica Battafarano, il Dirigente Antonio Lavorato, la Responsabile dell’Ufficio Cultura Isabella Massicci e il personale bibliotecario Elena, Gea e Agostino, che ringrazio per l’eccellente lavoro che sempre svolgono, stiamo già studiando un modo per istituire una modalità che permetta di prendere ugualmente i libri in prestito, ovviamente in completa sicurezza”.

Tornando ai numeri odierni, sono guarite 27 persone, di cui 2 a Ladispoli.

Dall inizio dell’epidemia sono guarite 1551

persone e sono stati effettuati

50440 tamponi. Al personale sanitario della intera Asl è stata effettuata la percentuale del 90,24 % di tamponi sul totale del personale sanitario.

Il totale di tamponi rapidi effettuati alla data del 2 novembre è 61385

Si riporta qui di seguito il totale complessivo per Comuni: ( si riportano solo quelli che hanno attualmente casi positivi)

Allumiere: 20

Anguillara: 108

Bracciano: 90

Campagnano: 162

Canale monterano : 23

Capena: 42

Castelnuovo di Porto : 51

Cerveteri: 173

Civitavecchia: 193

Civitella San Paolo: 3

Fiano: 83

Filacciano: 3

Formello: 106

Ladispoli : 311

Magliano: 4

Manziana: 30

Mazzano : 35

Morlupo: 84

Nazzano: 2

Ponzano: 8

Riano: 46

Rignano: 34

Sacrofano: 38

Sant’Oreste: 17

Santa Marinella: 53

Tolfa: 12

Torrita T : 4

Trevignano: 16

Si fa presente che nei comuni sotto indicati sono stati comunicati ulteriori positivi da laboratori esterni al territorio, già conteggiati nel totale di cui sopra:

Anguillara, Campagnano Castelnuovo, Civitavecchia, Ladispoli, Mazzano, Morlupo, Riano, Rignano Sacrofano, Santa Marinella.

Afferiscono ad altro domicilio casi positivi dei comuni di :

Bracciano

Al comune di Canale Monterano è stato tolto un positivo perché conteggiato doppio

Si fa presente che un eventuale disallineamento può essere dato da molteplici fattori.