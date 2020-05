Il Coronavirus visto dal fotografo Andrea Sacco in quattro scatti - Terzo Binario News

In quattro scatti il fotografo Andrea Sacco ha dato un’interpretazione propria del Coronavirus. Lui stesso spiega il significato che ha voluto dare alle foto.

“La prima la presa di coscienza del virus , la seconda il distaccamento sociale con l’indifferenza l’un l’altro, la terza l’acquisizione della consapevolezza del virus e l’avvicinamento sociale PARZIALE ma con dispositivi di sicurezza, e la quarta vuole rappresentare l’unione sociale nel aiutare l’un l’altro con la convivenza col virus.

in più ho voluto dare il mio contributo da fotografo da casa non mettendo a repentaglio nessuno senza andarmene in giro per fotografare strade e piazze vuote”.

Andrea Sacco