Il Consiglio dei Ragazzi di Allumiere presenta oggi Europa in Comune - Terzo Binario News

“Europa in Comune”. Questo il titolo del progetto che sabato alle 18, al Parco del Risanamento, verrà presentato dai ragazzi del Consiglio Comunale di Allumiere.

L’evento, che si celebra a conclusione di un percorso di cittadinanza attiva, verrà articolato in due momenti.

Il primo, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica contro ogni forma di discriminazione, prevede la partecipazione di molti artisti locali e dell’associazione “Gay Frendly”, presieduta da Manolo Peris.

Oltre alla scuola di danza di Gabriella Moroni e di Marilena Ravaioli, saranno presenti la cantante Zeudi Paparcurio, l’istruttore di fitness, Flavio Franchi, l’istruttore di Muai Thay, Leonardo Finori, il chitarrista Gianluca Bonamano, l’alttrice Valentina Cognatti e la docente Daniela Agostini.

Il secondo momento verrà invece dedicato alla presentazione del “Parco dei diritti europei”, realizzato dalle pittrici Ilaria Ciambella, Elisabetta Casu, Teresa Boggi, Marina Compagnucci, Giulia Perla, Stefania Piroli e Assunta Rasicci.

“Si tratta – hanno spiegato le assessore Brunella Franceschini (cultura) e Tiziana Cimaroli (Pubblica Istruzione” – della realizzazione di sette panchine, dipinte ciascuna con i colori dell’arcobaleno e abbellite con immagini e frasi che, oltre a rendere più bello il Parco Risanamento, ci hanno permesso di affrontare in modo più consapevole il tema della cittadinanza, calato nel contesto locale. In pratica con questo progetto i ragazzi hanno voluto prediligere un’idea di cittadinanza attiva intesa anche come luogo delle relazioni tra cittadini, nella ferma convinzione che la solidarietà, il rispetto della diversità e la convivenza civile non debbano essere concetti astratti, ma valori del vivere quotidiano. Gli stessi valori che ci guidano verso un’Europa più giusta, inclusiva e ricca di opportunità”.