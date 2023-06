Il consiglio comunale di Montalto approva il bilancio di previsione 2023/2025  • Terzo Binario News

Diminuita l’IMU sui terreni agricoli, in programma manutenzioni e nuove opere pubbliche

Il Comune di Montalto di Castro ha approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2023/2025, atto che riveste un’importanza fondamentale per la pianificazione delle attività e degli investimenti che l’Ente vuole realizzare nei prossimi anni.

«Il Bilancio di Previsione è stato preparato – dichiara il sindaco Emanuela Socciarelli – per garantire una gestione oculata delle risorse disponibili. Questo documento finanziario rappresenta la roadmap del Comune e indica le priorità e le azioni che verranno intraprese per realizzare programma elettorale, soddisfare le esigenze dei cittadini e migliorare la qualità della vita nella nostra comunità».

Grazie al lavoro svolto insieme ai dipendenti comunali, l’amministrazione comunale sta intercettando molti finanziamenti del PNNR e della Regione Lazio, tra i quali i finanziamenti di 330mila euro per la realizzazione dell’archivio digitale e per la digitalizzazione dell’Ente, i finanziamenti ottenuti dal Flag Lazio Nord con i quali sono stati promossi i settori della pesca e dell’agricoltura locali.

Inoltre, la sinergia tra i vari settori dell’Ente ha permesso di evadere ben 649 pratiche in tema di commercio e impresa rispetto alle 500 dell’anno precedente, a dimostrazione che il supporto al commercio e alle imprese può essere garantito anche senza sterili finanziamenti a pioggia di modesta entità, come quelli che potrebbe offrire l’Ente comunale.

Va inoltre evidenziato che, nonostante il danno economico subito dalla diminuzione dell’IMU da parte dell’Enel, l’amministrazione comunale è riuscita a ridurre l’IMU sui terreni agricoli riportandola allo 0,76%, che è l’aliquota già fissata dalla precedente amministrazione. Anche l’addizionale Irpef è stata ridotta allo 0,45% per il secondo scaglione, mantenendo ferma l’esenzione per il primo, a beneficio di oltre 1700 contribuenti.

Anche in tema ambiente va ricordato l’impegno economico di 400mila euro destinato al raddoppio del depuratore e la rigenerazione dell’impianto di dearsenificazione, entrambi a Pescia Romana, nonché il rinnovamento di tutti gli impianti di sollevamento idrici e fognari del territorio, con i quali il Comune garantirà il servizio evitando dannosi sversamenti nell’ambiente e nel mare. Tutti sforzi riconosciuti dagli enti preposti, che non a caso confermano la buona qualità delle acque. Per i giovani è stato programmato la realizzazione del Centro Aggregazione Giovanile, con lo scopo di creare spazi di accoglienza per adolescenti per prevenire i fenomeni di disagio giovanile.

Sul fronte dei lavori pubblici e del patrimonio è in fase di realizzazione l’efficientamento energetico dei plessi scolastici, la riqualificazione della marina di Montalto (ad esempio con i lavori che breve inizieranno in Via Tre Cancelli, Via Tevere e Strada Litoranea); la manutenzione delle strade (ad esempio Strada della Roccaccia, Via dei Cimini, Strada del Quartuccio) e la ristrutturazione straordinaria degli impianti sportivi (ad esempio il campo sportivo Maremmino, la piscina comunale) da troppo tempo dimenticati dalle precedenti amministrazioni.

Molti altri servizi, come il trasporto notturno a favore della Marina di Montalto gratuito per i giovani e gli anziani, oppure le colonie estive per i bambini. I servizi domiciliari per le categorie fragili, il sostegno alle scuole sono stati tutti mantenuti, anche con formule innovative che consentono di rispondere in maniera costruttiva alle esigenze delle famiglie, come quella dell’acquisto di quattro scuolabus che sono in fase di immatricolazione.

«Questo tanto altro nel nostro bilancio e nella nostra programmazione – conclude il sindaco Emanuela Socciarelli – che cercheremo di attuare anche con la condivisione dell’opposizione se dimostrerà di voler davvero il bene del paese e non solo evidenziare inutili fenomeni di inciviltà e vandalismo che purtroppo tutti noi stiamo subendo. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono per i prossimi anni e siamo determinati ad affrontarle con responsabilità e lungimiranza».