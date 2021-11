Il consigliere regionale no vax e no green pass Davide Barillari a Civitavecchia - Terzo Binario News

Cacciato dal gruppo M5s della Pisana, è noto per essersi puntato una pistola all’ascella, per essersi “barricato” in ufficio fino all’arrivo del servizio di pulizia e per aver chiesto asilo politico alla Svezia

Davide Barillari sarà a Civitavecchia per una manifestazione su R2020, un progetto di “fuochi di resistenza” dove si coltivano teorie complottiste.

Il consigliere regionale, noto per essere vicino ai movimenti No Vax e no green pass, è finito sotto i riflettori dopo essere stato cacciato dal gruppo M5s della Pisana per aver creato un sito di sedicente controinformazione intitolato “Salute Regione Lazio”.

Inoltre è noto per essersi puntato una pistola all’ascella, per essersi “barricato” in ufficio fino all’arrivo del servizio di pulizia e per aver chiesto asilo politico alla Svezia.

Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso la statua di Garibaldi in viale Garibaldi, il consigliere regionale Davide Barillari sarà presente alla manifestazione per parlare della nuova realtà R2020 e progetti.

L’iniziativa si collega ad una serie di incontri a livello nazionale di discussione inerenti progetti sul tema salute, tecnologia, coesione sociale, sovranità alimentare, individuale ed economica, benessere, educazione, crescita spirituale.

La conferma del diretto interessato in un tweet: “DOMENICA 14/11 sarò a Civitavecchia, per incontrare i fuochi locali e i cittadini interessati ai progetti R2020, per discutere con loro circa le esperienze territoriali che sono già in atto…. vi aspetto !”