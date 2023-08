Il consigliere di Tolfa Chiavoni: "Quel cancello è abusivo o no? In 14 mesi dal Comune nessuna risposta chiara" • Terzo Binario News

Marcello Chiavoni, consigliere comunale di minoranza a Tolfa, ripropone una sua interrogazione rivolta, a maggio 2022, al sindaco, a proposito della chiusura di una strada che ritiene illegittima ma su cui non si riesce ancora ad avere una “vera e definitiva” risposta.

“Premesso che in Via dei Torrioni all’altezza dei numeri civici 42-44 risulta posta una cancellata con tanto di chiusura di sicurezza che non permette il passaggio verso le propaggini del Monte della Rocca e delle zone panoramiche che sovrastano le mura storiche, il sottoscritto Consigliere comunale, interroga il Sindaco per conoscere se: -tale cancellata sia stata o meno autorizzata dall’amministrazione comunale; -l’area ove grava la cancellata (pre e post) che impedisce al pubblicò l’accesso alle propaggini del Monte della Rocca, faccia parte di via dei Torrioni – l’area posta dopo la cancellata sia stata o meno alienata dal comune a favore di privati cittadini . Si chiede che la presente sia discussa al primo consiglio comunale utile ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”

A questa, l’Amministrazione risponde che deve svolgere indagini, di seguito la risposta fornita dal Sindaco a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico.. – dice Chiavoni – “,,omissis ,,,La polizia locale ha accertato la presenza di un cancelletto di ferro al civico 44 con un cartello ..omissis….via dei Torrioni 44. Da tale documentazione risulta estremamente difficoltoso la ubizazione del manufatto rispetto al possibile ostacolo di transito ed accesso su pubblica via. Atteso quindi che sono state eseguite indagini catastali con mappe depositate in comune, le quali non hanno dimostrato compiutamente la pubblicità delle aree, ovvero accertato la proprietà, privsta allo stato attuale non è possibile dare riscontro certo alla segnalazione in oggetto. Ne consegue che non avendo dati oggettivi in archivio, si procederà in alternativa alla identificazione delle proprietà confinanti, ricostruendo eventuali aventi diritto e richiedendo a quest’ultimi atti pubblici trascritti, nei quali si possa desumere la natura del suolo in questione. In ragione di ciò risulta attualmente difficoltoso dare un riscontro in tempi rapidi”.

“Dopo 14 mesi non è ragionevole che Sindaco e Giunta non siano in grado di accertare lo stato di via dei Torrioni, se tale interruzione sia abusiva o meno e se sia posta o meno su pubblica via.. – attacca il consigliere -. Ciò porta indiscutibilmente a dare un giudizio di scarse abilità Amministrative. Ho chiesto ripetutamente di conoscere l’ulteriore corso delle indagini. Mi viene risposto che c’è un fascicolo aggiornato presso l’ufficio tecnico. Ufficio che il giorno 21/07/2023 non ha fornito nessuna risposta alla mia richiesta di presa visione”. “Dopo 14 mesi non è ragionevole che Sindaco e Giunta non siano in grado di accertare lo stato di via dei Torrioni, se tale interruzione sia abusiva o meno e se sia posta o meno su pubblica via.. – attacca il consigliere -. Ciò porta indiscutibilmente a dare un giudizio di scarse abilità Amministrative. Ho chiesto ripetutamente di conoscere l’ulteriore corso delle indagini. Mi viene risposto che c’è un fascicolo aggiornato presso l’ufficio tecnico. Ufficio che il giorno 21/07/2023 non ha fornito nessuna risposta alla mia richiesta di presa visione”.

“!Perchè non si riesce a conoscere chi e quando ha installato il cancello in via dei Torrioni all’altezza del civico 44? Visto che per anni io come tanti altri tolfetani siamo transitati per via dei Torrioni senza avere mai incontrato alcun cancello a sbarrare la via che conduce alle propaggini del Monte della Rocca. Perchè l’Amministrazione non interviene e non risponde? ” è l’ennesima domanda di Marcello Chiavoni.