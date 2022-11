Il consigliere di Civitavecchia Antonio Giammusso capogruppo della Lega in Consiglio Metropolitano • Terzo Binario News

“È un onore per me essere stato nominato capogruppo della Lega nel Consiglio metropolitano di Roma Capitale.

Si tratta di un riconoscimento importante, che accolgo con la consapevolezza della responsabilità che porta con sé”.

Così il consigliere metropolitano di Roma, Antonio Giammusso.

“Ringrazio il sottosegretario Claudio Durigon e il sindaco di Anguillara Angelo Pizzigallo per la nomina e il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco per la fiducia in me riposta a suo tempo, attraverso la candidatura. Saprò ripagarli con il lavoro e l’attenzione verso il territorio”, conclude Giammusso.