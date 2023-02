Il consigliere De Simone con chi sta? • Terzo Binario News

La posizione ondivaga dell’esponente di maggioranza che si allontana dal sindaco, poi ci fa i selfie assieme ma non esce da Progetto Ladispoli

Colto dalla sindrome di Amleto, il consigliere di maggioranza Emiliano De Simone non sa con chi stare, quindi sta con tutti e con nessuno.

A giugno 2022 la riconferma in consiglio comunale in quota Lega, poi il distacco e l’adesione a Progetto Ladispoli (QUI) di Sabrina Fioravanti e Ferdinando Cervo, con l’assessore Stefano Foschi a fare da riferimento in giunta.

Il progressivo allontanamento dalla maggioranza si è verificato dapprima con l’astensione di Cervo in consiglio e la ripicca di Grando che ha allontanato Foschi. Il massimo della tensione è culminato con un documento di Progetto Ladispoli in cui si annunciava l’autosospensione (QUI) sottoscritto dallo stesso De Simone.

Infine, il selfie con Grando che evidentemente deve aver usato argomenti convincenti per farlo rientrare nei ranghi.

Fin qui tutto normale, anche se manca un passaggio: a Progetto Ladispoli ha comunicato la sospensione dell’autosospensione?