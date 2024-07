Il concorso "La via più bella di Tolfa" lo vince piazza Colelli • Terzo Binario News

Domenica la cerimonia con la consegna della targa da parte della sindaca. Due menzioni d’onore

Sarà una piazza la “via più bella” di Tolfa dell’estate 2023. Esattamente piazza Colelli, non lontano dalla chiesa di Sant’Antonio, che ospita un trionfo di fiori e decorazioni all’insegna del rosso.

Due volte l’anno, in estate e per Natale, la giuria dell’Aps La Rocca percorre i ripidi e suggestivi vicoli del centro storico per constatare come gli abitanti si siano impegnati per abbellire le proprie strade, quanto abbiano collaborato, quanta fantasia e originalità abbiano messo negli addobbi e anche come siano stati usati materiali di recupero e riciclati.

Partendo dai Cappuccini arrivando fino a via Costa Alta i cinque giudici, acompagnati dalla presidente de “Aps La Rocca” Daniela Cedrani, hanno ammirato diversi scorci decisamente belli, sia per la vista che per la vegetazione (molte le erbe aromatiche) che ormai ne è parte integrante, come la parte alta di via del Paradiso, e hanno apprezzato le piante e i fiori sistemati in aiuole o vasi. Ogni estate, infatti, l’Aps La Rocca offre ai cittadini un discreto numero di piante e fiori proprio affinchè li usino per abbellire i pressi delle loro case.

Seguendo anche alcune segnalazioni, la giuria ha quindi visitato via San Francesco, via Maestre Pie, via Alta, piazza Diaz, piazza Colelli, via del Macello e via Costa Alta assegnando i punteggi da 1 a 10. Alla fine, ad ottenere il massimo dei voti (184,5) è stata appunto piazza Colelli, seguita da via Alta (171,5) e piazza Diaz (166). Se via Alta è stata di fatto una conferma (qui gli abitanti sono da sempre davvero molto attivi e la strada ha vinto parecche edizioni del concorso), piazza Colelli è stata decisamente una novità.

Tanti fiori rossi, così come rossi sono anche alcuni drappi appesi sui fili da stendere, sedie e strutture di legno riciclate e, pezzo forte, un’immagine della Madonna commissionata all’artista Silvia Di Silvestro affissa sulla parete d’un palazzo: è stato questo l’insieme a convicere i giudici. I quali hanno apprezzato come i residenti storici del quartiere si siano fatti coinvolgere dall’entusiasmo e dalla fantasia di un nuovo arrivato, il quale – “tolfetano” da pochi mesi – ha voluto impegnarsi in prima persona per abbellire i pressi della propria abitazione. Ovviamente anch’essa piena di fiori e piante.

La giuria composta da Ermanda Grassi, Rita Fraioli, Cristiana Vallarino, Fausto Massera e Roberto Calì ha poi assegnato due menzioni d’onore a altrettanti angoli partcolarmente graziosi. La colorata via dei Barbieri e l’ingresso di un’abitazione, al 10 di via Sant’Antonio: qui gli abitanti hanno reso fiorito e accogliente la scalinata davanti la porta, deturpata da un cartello di divieto di sosta inspiegabilmente piazzato in un punto dove le auto non avrebbero posto per fermarsi!

La cerimonia di premiazione, ovvero la consegna della targa (realizzata sempre dalla Di Silvestro), da affiggere al muro, con la presenza della sindaca Stefania Bentivoglio, si terra a piazza Colelli domenica pomeriggio alle ore 18.

Cri.Val.