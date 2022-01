Il Comune e il circolo poetico premiano gli studenti tolfetani più meritevoli - Terzo Binario News

Grande partecipazione sabato 8 gennaio al Teatro Claudio per la consueta iniziativa in seno al “Progetto Meritevoli”, promosso dal Comune di Tolfa in collaborazione con il Circolo Poetico B. Battilocchio, che vuole, come consuetudine, premiare e riconoscere il risultato raggiunto dai ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di I e II Grado. La volontà è premiare gli studenti che hanno conseguito il massimo dei voti, con un buono spesa di 100 euro a testa, un attestato di merito e l’ultima edizione del libro di poesie “Venti di poesia” del Circolo poetico B. Battilocchio. Il buono è spendibile in prodotti e materiali scolastici presso i negozi del paese.

Presenti alla premiazione i ragazzi, circondati dall’affetto di parenti e conoscenti, la sindaca Stefania Bentivoglio, l’assessore alla Cultura Tomasa Pala, la vicesindaco Laura Pennesi, la presidente e la segretaria del Circolo Poetico B.Battilocchio Adele Natali e Rosa Dalla Chiesa. Ha aperto la manifestazione Tomasa Pala che, volendo dare loro spazio e voce, ha invitato i ragazzi sul palco per presentarsi e raccontare le scelte fatte e l’attuale esperienza scolastica. È stato un momento significativo e molto apprezzato soprattutto dai giovani, i veri protagonisti del momento che hanno avuto modo di spiegare le loro scelte dimostrando capacità dialettica e grande maturità. “Ma i successi personali sono progressi per l’intera collettività” sottolinea l’assessore alla cultura evidenziando l’importanza di promuovere iniziative di confronto e orientamento per i ragazzi anche attraverso seminari e convegni con esperti del mondo accademico, già messi in programma.

La premiazione è stata introdotta dalla sindaca Stefania Bentivoglio che si è complimentata con i ragazzi e ha messo in evidenza l’importanza dell’impegno, della passione e dell’essere riusciti anche in tempi difficili a raggiungere risultati significativi.

Complimenti quindi agli studenti che hanno raggiunto massimi risultati nell’anno scolastico 2021, a A fine ciclo del I Grado: Greta Fracassa, Miriam Della Chiesa, Giuseppe Galeotti, Emma Pierantozzi, Cristian Pierini; del II: Augusto Pasquini e Martina Pesoni. A quelli dell’anno scolastico 2020 II Grado: Annalisa Ceccarelli, Adele Carducci, Elisa Aloisi, Isabella Santecchi, Ilaria Biferali e Noemi Spedicato.

La presidente del Circolo Poetico Adele Natali ha elogiato i ragazzi e messo in evidenza quanto sia importante l’impegno, la dedizione nello studio e la collaborazione tra scuola e famiglia.