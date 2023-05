Il Comune di Tolfa dedica alle cure palliative la quercia secolare di piazza Vittorio Veneto • Terzo Binario News

Il Comune di Tolfa dedica alle cure palliative la quercia secolare situata davanti al palazzo del municipio.

Sabato scorso, nella piazza vittorio Veneto, alla presenza della dottoressa Cuomo e delle operatrici sanitarie, in rappresentanza della Asl Rm 4, presenti per l’amministrazione locale la vice sindaca Laura Pennesi, gli assessori ai Servizi sociali Alessandro Tagliani e alla Cultura Tomasa Pala, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della targa per le cure palliative.

“Abbiamo scelto la quercia – spiega la vice sindaca – come simbolo di forza che, nonostante le intemperie a cui è esposta, mantiene ferma le sue radici e non smette mai di germogliare. Così come la quercia, anche l’uomo, grazie alle cure palliative, trova forza e sollievo nella malattia, nonostante le dure sfide cui è sottoposto. Questa similitudine è stata volutamente riportata sulla targa esposta sotto la quercia”.

L’ assessore Tagliani aggiunge che “le cure palliative mirano a migliorare la qualità della vita dei pazienti, riducendo i sintomi fisici e migliorando il loro benessere emotivo, sociale e spirituale. Ciò consente ai pazienti di vivere il tempo che hanno a disposizione in modo più confortevole e soddisfacente. Queste cure si concentrano sulla gestione dei sintomi associati alle malattie gravi. Attraverso l’uso di farmaci, terapie complementari e tecniche di supporto, le cure palliative aiutano a controllare efficacemente questi sintomi. E’ per questo che come amministrazione abbiamo deciso di dedicare la nostra “quercia” a questo importante strumento socio-sanitario”.

“L’iniziativa svolta a Tolfa – spiega l’assessora Pala – rientrava nel programma della Settimana del Sollievo “Il profumo del Sollievo”. Nella targa si legge “Come il Leccio esposto al vento, alla pioggia e alle intemperie mantiene ferme le sue radici e non smette di germogliare, così l’uomo colpito dalla malattia può trovare sollievo e continuare a vivere la sua vita insieme all’equipe delle cure palliative. Centro cure palliative Carlo Chenis di Civitavecchia ASL Rm4″”.

Non potevano mancare alla cerimonia le associazioni del terzo settore – Adamo Aps, Croce Rossa e Protezione Civile – che con alcuni loro numerosi rappresentanti hanno assistito a tutta la cerimonia.