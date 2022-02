Il Comune di Santa Marinella punta forte sull'Agricoltura: presentate le proposte - Terzo Binario News

L’amministrazione Tidei punta forte sull’agricoltura e mette in campo un ventaglio di proposte davvero importanti.

Dal verde pubblico, all ‘opportunità di usufruire di terreni che arriveranno dalla Regione, alla necessità di lavorare per un riconoscimento alla floricoltura santamarinellese passando dal limoncello di Santa Marinella e davvero tanto altro ancora ne è scaturito in un’incontro pubblico svoltosi venerdì sera a Santa Marinella all’interno della nuova aula consiliare.

L’amministrazione rappresentata da Emanuele Minghella, Maura Chegia e Marina Ferullo è stata categorica “o adesso o mai più ” questo è stato l’invito nei confronti di una gremita sala consigliare piena di agricoltori da parte dei consiglieri della Perla.

I terreni della regione Lazio e le risorse del PNRR sembrano davvero essere un mix esplosivo per rilanciare un settore strategico come quello agricolo che per troppo tempo è stato sottostimato e che oggi potrebbe vivere un nuovo corso. Tanti i presenti tra cui Massimo Pistola, Giancarlo Fiorucci, Bianchi, Antonello D’Ascenzo e tanti altri soprattutto giovani e non solo floricoltori a riprova del fatto di un territorio fortemente vocato e che ci potrebbero essere altri settori ancora da sviluppare come ricordato da Minghella con il progetto della limonaia.

Alla serata presenti anche Stefano De Paolis (Gattopuzzo) e Luca Ceccarelli (consigliere ordine degli Agronomi di Roma) che si sono resi disponibili per dare supporto ad un movimento davvero importante ed a riguardo si sono già attivati con l’ Assessore Nardangeli della pubblica istruzione per un progetto sperimentale che coinvolga scuole e floricoltura in un percorso formativo utile a tutti. Tantissimo entusiasmo presente in aula e appuntamento al prossimo venerdì per entrare subito nel vivo della progettualità messa in campo.