Il Comune di Santa Marinella aderisce alla XXIV Giornata Europea della Cultura Ebraica • Terzo Binario News

Il Comune di Santa Marinella ha aderito alla XXIV Giornata Europea della Cultura Ebraica 2023, che quest’anno ha per Tema LA BELLEZZA, organizzata dalla signora Ada Di Veroli e dalla Fondazione Levi-Pelloni, Dott.ssa Luciana Ascarelli e prof. Pino Pelloni, che fa tappa a FIUGGI e a SEZZE. Il Sindaco Pietro Tidei ha delegato il prof. Livio Spinelli, membro della Commissione per l’Ecumenismo della Diocesi di Porto-S.Rufina a portare un messaggio di saluto in apertura del Convegno, svoltosi nella Sala di ERCOLE del Comune di Sezze, presente il Sindaco Lucidi, Mons. Falcone vicario del Vescovo di Latina S.E. Mariano CROCIATA, il Magistrato Matilde Campoli, i sindaci emeriti di Sermoneta, Carpineto, Civitella Alfedena.

Il Sindaco Tidei nel suo messaggio che inizia con un caro SHALOM a tutti:

“ha sottolineato che la Città di Santa Marinella ha da sempre un legame fortissimo con la Comunità ebraica, apprezzandone gli alti valori e la ricchezza culturale e religiosa, un legame che recentemente si è ancora più rafforzato nella collaborazione col Keren Kayemeth LeIsrael che in per la Giornata della Memoria 2023 ha piantumato un ULIVO in VIA MICHELE DI VEROLI, di fronte la nuova sede comunale, in ricordo del piccolo Michele 14 anni, la più giovane vittima delle fosse Ardeatine, che da bambino frequentava a Santa Marinella. Al Tema di quest’anno: la celebrazione della bellezza, chi meglio di Santa Marinella può dare il proprio contributo in termini di accoglienza, ospitalità, fratellanza e condivisione, ricordiamo le migliaia di esuli dall’Ex Unione Sovietica lodevolmente accolti e assistiti dalla nostra Città. Da decenni la nostra comunità ospita e condivide le proprie bellezze coi membri della Comunità Ebraica, spesso l’Aula Consiliare comunale è stata concessa per le celebrazioni religiose del mese di agosto oltre ad offrire meravigliosi scorci sul mare. Bellezza della condivisione del proprio passato, del presente e di quello che di bello può regalarci il futuro di cui oggi, seduti a questo tavolo, stiamo gettando le basi”.

Il professor Livio Spinelli ha ricordato il patrimonio di un secolo di cultura e bellezza ebraica nella Città di Santa Marinella, quando il Comune intitolò una Via a Giorgio Bassani che scrisse qui “IL GIARDINO DEI FINZI-CONTINI”, un capolavoro letterario tradotto in 40 lingue che inizia parlando di Santa Marinella. Tante storie ancora da scoprire a cominciare Franco Modigliani che a Stoccolma – nel suo discorso per il conferimento del Premio NOBEL – raccontò di essere diventato ECONOMISTA grazie a un gioco inventato da bambino a Santa Marinella con i cugini che si chiamava “LA REPUBBLICA DI CACCIA RISERVA.”