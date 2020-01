Il Comune di Ladispoli "si sveglia presto": da lunedì uffici chiusi di Flavia Servizi, la comunicazione alle 20.15 della domenica - Terzo Binario News

C’è voluto un posto del Movimento Civico Ladispoli Città per far svegliare palazzo Falcone sulla chiusura di Flavia Servizi per un trasloco.

Meglio tardi che mai, certo, ma il danno è ormai fatto visto che i cittadini sono stati informati della chiusura appena 12 ore prima. E il trasloco non è stato certo deciso poco fa. Considerando che la partecipata non ha un canale ufficiale, a maggior ragione serviva una comunicazione più sollecita verso i fruitori del servizio.

Questo quanto scrivono dal comune di Ladispoli: “La Flavia Servizi rende noto che da lunedì 3 febbraio la nuova sede degli uffici del settore idrico sarà in viale Europa 20.

Per consentire lo spostamento dalla attuale sede di piazza Falcone (presso il centro commerciale) gli uffici saranno chiusi al pubblico da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio”.