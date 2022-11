Il Comune di Ladispoli crea un profilo Instagram • Terzo Binario News

Durante i precedenti incontri con i giovani, organizzati dal consigliere delegato alle Politiche giovanili, Riccardo Rosolino e dall’assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura Margherita Frappa, è emersa la necessità di individuare nuovi canali di comunicazione.

“Analizzando la modalità di comunicazione più efficace e coinvolgente – ha commentato l’assessore Margherita Frappa – si sono diagnosticati i bisogni di comunicazione efficaci, propedeutici ad una migliore condivisione.

Nel merito si è valutata l’opportunità di modificare e/o integrare i vari processi di comunicazione per comprenderne le sinergie sfruttabili, i processi per crearle, e quali leve di comunicazione utilizzare per migliorare la relazione con il mondo giovanile.

E’ emerso che i ragazzi di oggi sfruttano una serie di strumenti difficili da comprendere per chi sta al di fuori della loro realtà.

Gli esempi più lampanti sono le nuove piattaforme che stanno rapidamente sostituendo pionieri come Facebook e Youtube, ovvero Instagram, TikTok, Twitch… Pertanto, immergersi in un contesto nuovo, che ha come fondamenta una comunicazione più dinamica, sfruttando canali informali e meno tradizionalisti, diviene la chiave per creare un rapporto di fiducia con chi riceve i nostri messaggi”.

“A tal fine –ha dichiarato il consigliere delegato Riccardo Rosolino -è stata ideata la prima email dedicata ad argomenti riguardanti i giovani: politichegiovanili@gmail.com. Inoltre verrà creata una pagina Instagram collegata alla pagina Facebook “Città di Ladispoli” che riporta le notizie e le iniziative della nostra città e una dedicata alle Politiche giovanili. Rinnovo il mio impegno verso i giovani, sono pronto ad accoglierne le istanze e, come già riportato in Consiglio comunale, elaborare un programma che sarà il filo conduttore dei prossimi cinque anni”.

Il consigliere delegato Rosolino e l’assessore Frappa comunicano il prossimo appuntamento per il primo dicembre, alle ore18:00, presso il Centro Arte e Cultura per pianificare il percorso che porterà all’elezione del Consiglio comunale dei giovani.