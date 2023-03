Il Comune di Civitavecchia celebra la "Giornata internazioale contro le mafie" • Terzo Binario News

Oggi, 21 marzo, in occasione della “Giornata nazionale del ricordo e dell’impegno per le vittime delle mafie”, l’Amministrazione Comunale, su proposta del Consigliere Alessandro D’Amico, ha organizzato una giornata di celebrazioni. Si aprirà con un incontro con le scuole alle ore 9 in Aula Pucci, a Palazzo del Pincio; alle ore 11 circa, poi, appuntamento presso il Lungomare “Falcone e Borsellino e vittime delle mafie” (inaugurato lo scorso anno), per un omaggio insieme a tutti i cittadini.

“Sarà una giornata importante, per ricordare tutti i cittadini vittime delle mafie e della criminalità. Ho voluto fortemente che l’inaugurazione del Lungomare con l’opera dedicata ai Giudici Falcone e Borsellino” ha dichiarato il consigliere D’Amico “fosse solo l’inizio di un percorso, per ricordare fatti gravi e indelebili della storia recente del nostro Paese ma soprattutto per sensibilizzare i giovani alla legalità, al rispetto del prossimo e all’impegno sociale. Stamattina, prima dell’incontro pubblico sul lungomare, ospiteremo alla Pucci gli studenti con una lezione sulle attività di contrasto alla criminalità e agli illeciti portati avanti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ringrazio per la disponibilità”.