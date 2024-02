Il comune di Cerveteri cerca un locale per gli uffici amministrativi: bando aperto • Terzo Binario News

Il Comune di Cerveteri, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 13 del 08 febbraio 2024, richiede ai soggetti aventi i requisiti di seguito indicati di manifestare il proprio interesse a concedere in locazione un immobile per l’allocazione di Uffici Amministrativi del Comune di Cerveteri.

CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE DA LOCARE

Locazione di immobile avente le seguenti caratteristiche:

Ubicazione nel Comune di Cerveteri ben servita dai mezzi pubblici;

Superficie utile coperta minima mq. 500;

Conforme agli strumenti urbanistici vigenti;

Conformità dell’immobile alla normativa vigente in materia di:

abbattimento delle barriere architettoniche;

sicurezza sui luoghi di lavoro;

normativa antincendio;

normativa antisismica;

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutti i soggetti che dispongano, in proprietà od altro diritto reale di godimento, di un immobile ubicato nel Comune di Cerveteri, con le caratteristiche richieste ovvero che intendano adeguarlo.

MODALITA’ E TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Dirigente della III Area Economica Finanziaria e Patrimoniale con l’indicazione dell’oggetto “manifestazione d’interesse per l’individuazione dei locali destinati ad Uffici Amministrativi dell’Ente” e presentata, assieme alla documentazione ad essa allegata, tramite pec: comunecerveteri@pec.it oppure consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Cerveteri, in Cerveteri Via Antonio Ricci n. 2 (parco della Legnara).

La domanda, pena l’esclusione dalla procedura, deve essere firmata digitalmente, oppure firmata senza autenticazione allegando copia del documento d’identità del partecipante. Non saranno, in ogni caso prese in considerazione, le domande che non siano pervenute entro la data di scadenza del termine fissato dall’avviso. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni. Il termine di presentazione scade il quindicesimo giorno (15 gg.) successivo a quello della pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune di Cerveteri. Ove tale scadenza coincida con una festività la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.