Il comune di Allumiere diventa digitale - Terzo Binario News

L’anagrafe di di Allumiere diventa digitale e con essa l’ufficio Economato. Si tratta del primo passo verso una rivoluzione che semplificherà le pratiche degli abitanti del paese collinare, con la prospettiva di estendere la novità anche agli altri servizi entro pichi mesi.

Il primo passaggio è avvenuto qualche giorno fa, con l’accesso alla piattaforma del PagoPA, sistema nazionale realizzato per rendere più semplice, sicuro, comodo e trasparente qualsiasi pagamento da effettuare verso la Pubblica Amministrazione, che presenta anche il vantaggio di far far risparmiare il Paese.

Il passo in avanti più importante però è sul fronte dei servizi demografici. Infatti Allumiere è entrato nella piattaforma Anagrafe nazionale della popolazione residente ed è stato questo passaggio ad accelerare il processo digitale. «Proprio questo aspetto – spiega il sindaco allumierasco Antonio Pasquini – ha dato un’importante accelerata alla digitalizzazione. Infatti le pratiche non sono solo online ma anche in tempo reale, e questo permetterà al comune di beneficiare di un contributo ministeriale di 1.500 euro per aver effettuato le operazioni di subentro prima della scadenza obbligatoria prevista per il 31 dicembre prossimo».

L’Anpr è una banca dati nazionale che consente, attraverso una semplificazione e standardizzazione delle procedure, di offrire “servizi digitali” alla portata di tutti. Attraverso la comunicazione automatica fra enti diversi della Pubblica Amministrazione, il cittadino non è più costretto a comunicare ad ogni ufficio i suoi dati anagrafici o il cambio di residenza. Inoltre nei prossimi mesi sarà possibile stampare a casa tutti i certificati anagrafici e di stato civile nonché la compilazione e il contestuale invio delle istanze di iscrizione e variazione anagrafica attraverso il portale Hypersic, a sua volta interconnesso con altri enti pubblici. «L’acquisizione di certificati o un cambio di residenza si potranno effettuare online, senza appuntamenti né attese. Gestibile da remoto anche l’inserimento negli albi come quello degli scrutatori, giudici popolari o presidenti di seggio. Tutto ciò è possibile per chi è in possesso dello Spid. Stiamo spingendo molto sulla digitalizzazione per rispondere prontamente alle esigenze dei cittadini. Sono loro al centro di ogni procedimento con gli interessi dell’utente diventano il fulcro di ogni atto amministrativo. Importantissimi i passi in avanti in termini di semplificazione. Attese e burocrazia saranno quindi presto rimpiazzate da un comodo e veloce click da casa. Un obiettivo ambizioso che sta pian piano prendendo forma – conclude Antonio Pasquini – proprio grazie alla collaborazione e al lavoro sinergico con gli uffici competenti».