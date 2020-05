Il commissario Boccalato lascia la Polfer di Civitavecchia - Terzo Binario News

Il poliziotto va in pensione dopo 41 anni di servizio

il 1° maggio sono andato in pensione e normalmente questa tappa viene festeggiata insieme ai colleghi con un rinfresco; inoltre vengono incontrati i rappresentanti dei vari organi istituzionali con i quali si è collaborato.

A causa del particolare periodo che stiamo attraversando,tutto questo non è stato possibile e quindi ho pensato che attraverso i media avrei potuto rivolgere un saluto sia a voi giornalisti, con i quali ho intrattenuto rapporti professionali, che alle varie autorità cittadine di seguoto, sperando di non dimenticare alcuno:

il Dirigente e personale del Commissariato, Dirigente e personale della Polizia di Frontiera, della Polizia Stradale di Civitavercchia e Ladispoli, Direttrice delle carceri cittadine e personale della Polizia Penitenziaria, comandante della Compagnia Carabinieri, comandanti delle stazioni Carabinieri di Civitavecchia Principale, Porto, Nucleo CESIVA e centri limitrofi, con relativi mititari dipendenti, al capo distaccamento e personale dei Vigili del Fuoco, al Sig. Sindaco Ernesto Tedesco, col quale vento una conoscenza trentennale, e collaboratori, al Vescovo Don Luigi MARRUCCI, al comandante e personale della Polizia Locale di Civitavecchia, Santa Marinella, Cerveteri e Ladispoli, ai rappresentanti delle Forze Armate cittadine, compreso Guardia di Finanza e Capitaneria di porto, al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica, ai Sostituti e personale dell’Amministrazione della Giustizia.

In ultimo, ma non per ultimo, al personale che lavora in stazione, sia ferrovieri che dipendenti delle varie società, ed infine ai cittadini che quotidianamente transitano in stazione per vari motivi.

Ho prestato servizio in Polizia per circa 41 anni ; dopo aver frequentato il corso nel 1979 presso la scuola di Trieste, sono stato assegnato a Roma dove ho prestato servizio fino al 1987; sono quindi stato trasferito alla Polizia Ferroviaria di Civitavecchia dove sono rimasto, con il grado di Vice Sovrintendente e mansioni da vice comandante; nel 1991 ho vinto il concorso da Ispettore e sono stato assegnato al Commissariato di Civitavecchia dove ho prestato servizio alla Squadra Anticrimine fino al 1996; sono stati anni nei quali ho avuto modo di arricchire il mio bagaglio professionale grazie ai vari tipi di indagine svolte ma, sopratutto, grazie alla preparazione e professionalità dei colleghi con i quali ho lavorato.

Nel 1996 sono ritornato alla Sottosezione Polizia Ferroviaria di Civitavecchia con l’incarico di Comandante e, grazie alle preparazione e disponibilità del personale, siamo riusciti a garantire la sicurezza dei viaggiatori che quoditianamente utilizzano il treno ed a svolgere una serie di indagini che ci hanno fatto conoscere in ambito nazionale.

Nel 2018 ho vinto il concorso per Vice Commissario, ma per rimanere il servizio alla Polizia Ferroviaria, ho rinunciato alla qualifica.

Ho percorso tutte le tappe della carriera, da Agente, anzi, da Guardia di Pubblica Sicurezza (eravamo ancora militari) all’attuale qualifica di Sost.Commissario Coordinatore; ho vissuto i grandi cambiamenti che ha avuto la Polizia in questi anni per essere sempre al passo dei tempi e ritengo di aver svolto una bellissima professione perchè sempre al contatto con la gente; ci sono stati momenti bui, come gli anni del terrorismo, turni pesanti, ma anche grandi soddisfazioni.

Negli ultimi anni mi sono impegnato per portare un messaggio di legalità e sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado, sia della città che deli centri limitrofi, fino a Viterbo. Il progetto, denominato “Train … to be cool” é rivolto in particolare ai ragazzi che utilizzano il treno quotinianamente, ha trovato ampio consenso tra i dirigenti scolastici degli Istituti d’istruzione, che colgo l’occasione per salutare, con la speranza che possa riprendere il prossimo anno.

Un cordiale saluto

Giovanni BOCCALATO