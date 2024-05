Il Comitato Portuale dice sì al bilancio dello scalo • Terzo Binario News

In settimana si è la seduta del Comitato di Gestione dell’AdSP del Mare Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino Musolino.

Oltre al Presidente dell’AdSP, erano presenti il oltre al Direttore Marittimo del Lazio e Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia Michele Castaldo, il componente designato dalla Regione Lazio, Arch. Roberto Fiorelli, il componente designato dal Comune di Civitavecchia, Arch. Emiliano Scotti e il componente designato da Città Metropolitana Roma Capitale, Pino Lotto.

Il Comitato di Gestione ha approvato all’unanimità il rendiconto generale 2023 dell’AdSP.

“L’approvazione all’unanimità del rendiconto generale 2023 da parte del Comitato di gestione – dichiara il presidente Musolino – rappresenta ancora una volta il risultato di un grande sforzo collettivo da parte degli uffici, in primis, per uscire in maniera strutturale dalla crisi di bilancio che ha rischiato di mettere a repentaglio l’operatività dell’ente negli anni passati.

Si tratta di un bilancio che ha visto da una parte la contrazione della spesa, soprattutto per quanto riguarda i costi del personale dell’Ente, e dall’altra un aumento delle entrate che ci ha permesso di chiudere con un risultato economico di oltre 3 milioni di euro, certificando che le scelte, anche dolorose, fatte in questi anni hanno prodotto gli effetti che ci eravamo prefissati. Questo dimostra ancora una volta quanto la strada del rigore amministrativo, unita ad una prospettiva ampia di rilancio del Network, sia quella giusta e condivisa dal territorio, che nel comitato di gestione esprime i propri rappresentanti.

Ringrazio a tal proposito i componenti del Comitato e il Collegio dei Revisori, che hanno dato parere favorevole, per il grande senso di responsabilità e la collaborazione. Potremo finalmente così guardare con ottimismo alla tanto agognata ripresa e allo sviluppo futuro”.

Il Comitato ha approvato ad unanimità anche la relazione annuale per l’anno 2023, che è un resoconto delle azioni messe in campo dell’AdSP MTCS e le scelte strategiche e politiche che l’ente ha prodotto durante l’anno nei diversi ambiti come quello energetico, infrastrutturale, gli investimenti del PNRR, il demanio e le SIEG.