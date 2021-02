Il Comitato per la Difesa di Bracciano e Martignano domenica a Trevignano con la Plastic Free Diving - Terzo Binario News

Il Comitato per la Difesa del Bacino Lacuale Bracciano-Martignano aderisce alla iniziativa promossa da Plastic Free Diving in programma a Trevignano Romano in via della Rena 72 domenica 21 febbraio 2021 alle 9.30. Squadre di sub coordinati saranno impegnate a ripulire i fondali del lago dalle plastica mentre gruppi di volontari si occuperanno della pulizia dell’arenile. Per l’occasione sarà girato un cortometraggio di circa 25 minuti che prenderà parte alla V edizione della rassegna internazionale Acqua Film Festival in programma a Roma, il 25, 26 e 27 marzo 2021.

“Aderiamo con entusiasmo – commenta il Comitato – perché si tratta di una iniziativa concreta di valorizzazione del lago di Bracciano, organizzata con competenza e che sensibilizza i fruitori del lago sulla questione plastica. La plastica monouso, in particolare, costituisce uno dei fattori della presenza di microplastiche nel lago come monitorato dal progetto europeo Life Blue Lake. Ci auguriamo che l’impiego di questi materiali venga progressivamente minimizzato”.

Per le modalità di partecipazione all’iniziativa alla quale ha aderito anche l’ASD Universo Blu consultare la pagina https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/21-feb-trevignanoromano/. All’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Trevignano Romano, si affianca un analogo evento in programma sabato 20 febbraio 2021 alle 8.30 a Civitavecchia presso la spiaggia Marangone (prenotazioni https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/20-feb-civitavecchia/).