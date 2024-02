Il Comitato pendolari consegna le firme all'Assessore regionale Ghera: sui treni inferno quotidiano che deve finire • Terzo Binario News

Dopo tanta fatica e soddisfazione nel raccogliere le tante firme per la petizione ai fini del potenziamento della nostra ferrovia, di cui ringraziamo tutti i firmatari, il 20 febbraio 2024 come promesso abbiamo consegnato nelle mani dell’Assessore regionale ai trasporti Fabrizio Ghera il “fagotto” con tutto il necessario per prendersi cura dei problemi della nostra martoriata linea ferroviaria, tra le peggiori d’Italia per l’ennesima volta, come da rapporto Pendolaria 2024.

Continueremo a vigilare su quella petizione e su quelle firme in modo che non vadano perdute anche negli intenti. Ci siamo intrattenuti a lungo con l’Assessore e il suo gruppo di lavoro per andare nei singoli dettagli della petizione e dei punti cardine.

Attendiamo le comunicazioni sui lavori e sui tempi necessari, poichè ormai sono non più rimandabili. Sappiamo che costeranno ulteriori disagi a tutti, ma se tra qualche anno avremo treni nuovi su nuova e più performante infrastruttura allora potremo dire che ne sarà valsa la pena.

Fino ad allora vigileremo come sempre, non mollando nemmeno un km di ferrovia! Grazie a tutti. Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord

link: https://www.change.org/p/potenziare-seriamente-la-ferrovia-roma-nord-e-ormai-inevitabile/u/32362561