Il Comitato Montebello su Tellaroli: "A Bracciano ci sono gli interessi dei clan" - Terzo Binario News

“Signor Sindaco, le vili minacce di morte di stampo mafioso, giunte al consigliere comunale Marco Tellaroli, al quale va la solidarietà del nostro Comitato e di ogni persona perbene, ripropongono drammaticamente il problema delle infiltrazioni mafiose in progress nella nostra città.

E’ un problema, questo, che il Comitato Montebello da tempo le segnala, anche sulla scorta dei documenti di alcune Associazioni Antimafia e di atti giudiziari. E’ risaputa, ad esempio, la presenza a Bracciano di interessi economici, che fan capo a discutibili rami d’un noto Clan.

Non è un mistero neanche l’abnorme dilatazione della droga, specie nel centro storico. I Carabinieri han “fermato” qualche drogato o mini pusher, ed han chiuso per qualche giorno un bar, ove essi si riunivano, ma “non si riescono a rintracciare” i Trafficanti in doppio petto, che s’arricchiscono a dismisura col denaro sporco, tenendo in scacco la Città. Né fa meglio la Polizia locale.

E’ inoltre sotto gli occhi di tutti l’affermarsi, a Bracciano, di una “cultura mafiosa” e d’un “piacere dell’illegalità”, che ormai fa aggio ovunque, persino nelle piccole cose, come le immondizie buttate sulle strade e i divani bruciati sulle piazze.

Il nostro Comitato, signor Sindaco, le ha chiesto più volte di presiedere, a norma art. 4 TUPS, una riunione congiunta delle Forze dell’Ordine, con l’intervento dei Comandi regionali, per affrontare il problema in profondità, e per accertare se, in talune circostanze, non vi sia un’eventuale confluenza di capitali locali, in appoggio a quelli di dubbia provenienza, in nome della “pecunia non olet”.

Alla luce di quanto accaduto al consigliere Tellaroli, non possiamo che rinnovarle il nostro pressante invito, nell’interesse dei Cittadini, nella stragrande maggioranza onesti, che non possono diventare ostaggio dalla criminalità. Specie quella in doppio petto. E ciò per smentire anche chi, come lei scrive, accusa ingiustamente la sua Amministrazione di inerzia o quant’altro.

Un ultimo suggerimento. Bracciano è uno scrigno delicato e prezioso, che va tutelato dalle orde di barbari incivili, che l’invadono nei week-end, attratti da manifestazioni canore, che, coi decibel a mille, assordano chi dorme, esaltano il Covid e per di più costano al Contribuente fior di quattrini, mentre i quartieri languono nell’indecenza, per mancanza di fondi. Non è di questo turismo cafone e accattone che Bracciano ha bisogno, ma di quello “alto” e danaroso, del tipo convegnista, che arricchisce la città, senza degradarla”.

Il Presidente del Comitato Villaggio Montebello Dr. Amedeo Lanucara

Gen. Feliciano Mancini, vice presidente

Amm. Luigi D’Elia, past president

Dr. Alberto Perra, past president

Sign. Enrico Ricciatti, segretario

Sign. Giorgio Pastori, tesoriere

Sign.ra Francesca Giansanti, componente Direttivo

Sign.ra Giancarla Bonalumi, componente Direttivo