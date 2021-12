Il Comitato Montebello ricevuto al comune di Bracciano - Terzo Binario News

“Il Direttivo del Comitato Montebello, guidato dal suo presidente dr. Amedeo Lanucara, è stato ricevuto ufficialmente dal nuovo sindaco di Bracciano, dr. Marco Crocicchi, assistito dalla assessora alle manutenzioni, avv.ssa Ida Maria Nesi e dalla presidente del Consiglio comunale avv.ssa Giulia Sala.

I Vertici Amministrativi hanno dimostrato estrema sensibilità per i problemi insoluti del Villaggio, illustrati dal Direttivo col documento che si riporta appresso.

Oggetto: “Decalogo” del Comitato Montebello, dopo le vittoriose sentenze al Consiglio di Stato (aree verdi e strade) e al Tar (ristorante abusivo). Ora il Comune non ha più alibi. Inaccettabili le sue passate inerzie (o peggio).

Signor Sindaco, grazie per questo nostro primo incontro ufficiale, dopo alcuni positivi colloqui informali. Ecco un “Decalogo”, peraltro non esaustivo, sulle iniziative a nostro avviso indifferibili, per il “risorgimento” del Villaggio, a seguito delle 2 grandi vittorie del Comitato, ad adjuvandum del Comune: a) – Consiglio di Stato (1° dicembre – aree verdi e strade definitivamente comunali); b) -Tar-Lazio (11 novembre – ristorante da acquisire al Comune). Dopo le inaccettabili inerzie (se non peggio) del passato, ora il Comune non ha più alibi per dribblare i propri doveri.

Nota a margine – La sentenza Tar è di fatto definitiva: il Ricorrente, avendo perso, con sentenza in giudicato (CdS), la proprietà di aree verdi e strade ove sorgono i manufatti, non può proporre appello, in quanto privo della proprietà di tali aree. Non ha insomma la legittimazione soggettiva per stare in giudizio. Né egli può chiedere risarcimenti per una frettolosa concessione edilizia del 2002 (non ci s’accorse che quello era suolo pubblico), in quanto l’abusivismo riguarda non l’indisponibilità dei suoli, ma l’aver egli costruito il triplo della concessione, senza ripristino dei luoghi.

Ciò posto, ecco ora il nostro “Decalogo”, che è, lo ribadiamo, non esaustivo.

1) – In primis bisogna riannodare i fili d’affetto che legavano il Villaggio al suo “creatore”, l’archistar Paolo Portoghesi, gloria nazionale. In un convegno del 2014 egli si dichiarò disponibile a studiare e a firmare uno schizzo per il “risorgimento” di Montebello, oggi assai più facile, dopo le due sentenze. Occorrerebbe fargli rinnovare la promessa, anche intitolando il Villaggio a Portoghesi, com’è eticamente giusto.

2) – Occorre poi riannodare l’intesa con la Regione e col suo assessore Urbanistica Max Valeriani, che s’interessò di noi già nel 2013 con un’interrogazione, quand’era capo-gruppo del Pd, e poi nel 2018, con la proposta d’un Commissario regionale ad acta, fatta propria dal presidente Zingaretti. In una rara unità d’intenti della Regione, comprese Burocrazia e Minoranza, il Commissario fu sollecitato anche dalla super-dirigente dr.ssa Manuela Manetti (e dal suo Staff), dal presidente Commissione Urbanistica Marco Cacciatore e dal vice-presidente Pisana Devid Porrello, autori anch’essi d’una interrogazione. E’ un patrimonio prezioso che non va disperso.

Bisognerebbe chiedere a Valeriani una riapertura dei termini operativi del Commissario ad acta, il quale, malgrado l’intollerabile ostruzionismo della passata Sindacatura, riuscì a compiere uno splendido lavoro per il ristorante e gli abusi limitrofi. Proprio per il citato ostruzionismo (ed anche per il Covid-19), egli non ebbe però il tempo d’interessarsi anche del deturpante muro abusivo di 300 metri, che rientrava nei compiti assegnatigli dalla Regione. Bisognerebbe riaprirgli i termini, per mettere a punto anche quest’altro problema, che, per il suo devastante impatto sul territorio, può trasformarsi nel maggiore ostacolo per l’intervento di Portoghesi.

3) – Tale muro abusivo è nella proprietà comunale. Insieme ad altre porcherie, lo si dichiarò tale con relazione 17-11-2008 (prot. 39772), stilata da Forestale e Ufficio tecnico, nonché con ordinanza demolizione 46 del 18-12-2009. Ma non ci fu alcun seguito in atti amministrativi. E’ prescritta, ahimè, ogni responsabilità giudiziaria di quell’obbrobrio, così deturpante da ricordarci Scampia. Per casi analoghi la Regione ha un fondo di rotazione di 5 milioni di euro. Perché non attingervi?

4) – Le chiediamo un “responsabile del procedimento” di sua scelta e di sua fiducia, con cui interfacciarci periodicamente. Non riscuotono la nostra fiducia né la Segretaria generale, né i Capi-area urbanistica e Polizia Urbana, perché attestatisi, nella passata Amministrazione, su posizioni per i nostri Legali assai inaccettabili.

5) – Uso pubblico del ristorante. Ogni decisione spetta al potere politico. Per quel che ci riguarda, noi preferiremmo un uso culturale, in sintonia con lo spirito del Villaggio. Suggeriremmo, ad esempio, il trasferimento della biblioteca pubblica, che potrebbe anch’essa intitolarsi a Portoghesi. L’attuale location è infelice. Quaggiù, invece, v’è un interrato di 600 mq per le librerie. Si potrebbe inoltre creare una caffetteria per gli Studenti. Il soppalco si potrebbe usare per tavoli, ove studiare. Ideale il posto per la presentazione di libri. In alternativa, si può pensare ad un teatro, che a Bracciano manca, e di cui la Città ha bisogno. Oppure alla sede d’una delle Forze di Polizia (Carabinieri, ex Polizia Provinciale, Vigili). Escluderemmo un centro sociale, che s’aggiungerebbe ai due già esistenti (un d’essi mai usato!), che sanno di dopolavori fascisti, o di case del popolo comuniste, fuori dalla nostra “filosofia”.

6) – Riteniamo indispensabile un messaggio immediato alla Popolazione: dopo 40 anni di soprusi e di reati, a Montebello è finalmente tornata la legalità. A tal fine il vice presidente gen. Feliciano Mancini ha elaborato un grafico, indicante tutte le aree pubbliche, inglobate in proprietà private; e che devono tornare pubbliche, se no la Corte dei Conti… Vi faremo pervenire una relazione dettagliata dei nostri Tecnici.

7) – Tra tali “fattacci”, assume un carattere di particolare urgenza e gravità il “caso” all’ingresso nel Villaggio, di fronte al ristorante. Quel suolo pubblico, liberato dalle sterpaglie e dai rifiuti speciali da un meritorio Gruppo di Abitanti Volontari, cui va il nostro grazie, dovrebbe rappresentare il biglietto da visita del Villaggio, con un querceto, con giochi per i Bimbi e con un campo di bocce per i Nonni. Beh, esso s’è invece trasformato in un deturpante parcheggio privato, con in più un deposito abusivo di carburante e una porta abusiva, che rompe l’eleganza d’un muro di cinta.

Tutto ciò non può più essere tollerato. Nella primavera scorsa l’Ufficio tecnico e la Polizia Urbana, in un sopralluogo, accertarono gli abusivismi del carburante e della porta, non accorgendosi, però, del macroscopico parcheggio (che stranezza, eppure giacciono per terra alcuni mattoni abusivi, con la funzione di pedane!, eppure ci sono le foto attestanti l’abuso!, eppure qualunque Passante vede le auto parcheggiate!…). Non basta. I Controllori si son limitati a inviare copia del rapporto alla Procura, come se ciò fosse uno “scaccia-pensieri”, senza procedere, entro 90 giorni, agli obbligatori adempimenti amministrativi: accertamento del mancato ripristino dei luoghi e sequestro delle opere abusive, con un sedime 10 volte superiore… Incredibile!…

I Controllori non si son infine accorti che Ignoti avevan divelto una catena comunale, per impedire il transito d’auto, posta lì dagli stessi Controllori qualche anno prima.

Poiché l’area è definitivamente comunale, adesso occorre: a) – scacciare le auto, divellere i mattoni abusivi e ripristinare la catena; b) – procedere al risanamento dell’area e alla sua immediata messa a dimora, secondo Convenzione.

A tal fine il Comitato, pur di avere un inizio di bellezza, che stuzzichi anche Portoghesi, è disponibile ad offrire gratis il suo lavoro, insieme ad alcune sue residue disponibilità finanziarie. E’ inoltre disponibile ad una pubblica questua, per reperire nuovi fondi, qualora il Sindaco ce l’autorizzi, con un accredito presso Ristoratori, supermarket, negozi, ecc.: quel che vogliamo, infatti, riguarda la Città, che godrebbe subito, entro un mese d’un querceto con giochi per Bimbi e campo di bocce.

8) – Punctum dolens, le manutenzioni, inevase ab immemorabili. Ed è perciò che s’è chiesta la presenza all’attuale incontro dell’assessora del ramo, l’avv. Ida Maria Nesi.

Secondo Convenzione, PdL e Prg, l’area della lottizzazione è di 17,5 ettari (arrotondati), di cui la metà occupati da abitazioni e giardini privati, metà da strade e verde pubblico. L’area di cui alla manutenzione pubblica è perciò pari a 8,75 ettari. Poiché le strade occupano oltre la metà dei suoli, si giunge alla conclusione che il verde da accudire è di poco superiore ai tre ettari, una misura non rilevante.

Fin ad oggi l’Amministrazione comunale ha fatto finta che il problema non esistesse, malgrado ben 6 rapporti Asl denunciassero gravi pericoli per malattie e sicurezza. Le aree son infatti jungle di sterpaglie inestricabili, ricettacoli di serpi, ratti, zanzare (e da ultimo cinghiali). I 41 pini mai potati, essendo pencolanti, specie coi venti forti, attentano alla sicurezza di Persone e cose. Spesso s’è evitata la tragedia per miracolo, quando nodosi e pesantissimi rami son cascati in via delle Rose. L’hanno scampata bella anche i Sindaci uscenti, per la loro responsabilità penale e civile in materia. Così non si può andare avanti. L’Amministrazione uscente si vantò, in periodo elettorale, di aver incaricato una Ditta per la potatura, con relativo vincolo finanziario. Bisogna appurare se ciò sia vero, o se si trattò d’un ballon d’essai, o se la Ditta ha profittato del cambio d’Amministrazione per “bidonarci” tutti.

Come che sia, lo sfalcio delle erbe e la tenuta delle strade appartiene per legge all’Amministrazione comunale, che deve svolgerla con regolarità ed efficienza, anche per evitare quei gravi pericoli per la salute e per l’incolumità, denunciati dall’Asl.

9) – Per le opere d’urbanizzazione, è giusto che il Comune attenda la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, prevista a marzo, per l’accesso alle due fidejussioni. Con quelle somme si risolveranno i problemi dell’illuminazione carente e/o non a norma, delle strade da costruire e/o da asfaltare, della piantumazione, ecc. Codicillo: se la somma stabilita dal Tribunale non fosse congrua, il Comune ha l’obbligo giuridico di provvedervi con fondi propri, perché lo status quo si deve alle sue inerzie passate.

10) – Si parva licet, infine, v’è la mancata illuminazione e il mancato rattoppo delle buche sulla via dell’Acquedotto. Una parte della sentenza definitiva Tar ha confermato che tale via è sì privata, ma gravata da servitù di transito, per cui il Comune può imporre provvedimenti restrittivi della circolazione e quant’altro, per motivi di sicurezza. Ciò posto, per motivi di sicurezza, il Comune deve imporre al Proprietario la pulizia, un’adeguata illuminazione e il rattoppo delle buche. Se egli risponde picche, il Comune dovrà realizzar le opere “a danno” del Proprietario, addossandogli cioè il costo. Un gruppo generoso di Abitanti, a proprie spese e col proprio lavoro, ha installato piccole luci solari, che sono però insufficienti.

Ringraziandola per l’attenzione, voglia gradire, signor Sindaco, i sensi della nostra più profonda stima. Fin da sùbito, ella e il suo Staff han portato fortuna a noi e alla Città. Appena indossata la fascia tricolore, infatti, son giunte le due sentenze per il “risorgimento” del Villaggio. Ci auguriamo che il trend positivo prosegua a lungo”.

Il Presidente del Comitato Villaggio “Portoghesi” a Montebello

(Dr. Amedeo Lanucara)

Gen. Felicianio Mancini, vice presidente

Amm. Luigi D’Elia, past-president

Dr. Alberto Perra, past-president

Sign. Enrico Ricciatti, segretario

Sign. Giorgio Pastori, elemosiniere

Sign.ra Francesca Giansanti, componente Direttivo

Sign.ra Giancarla Bonalumi, componente Direttivo