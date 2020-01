Il Comitato Fusione Cerveteri Ladispoli: "Dallo Stato 71,5 milioni di contributi" - Terzo Binario News

I contributi straordinari destinati a finanziare i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni sono per il 2020 un totale di 71,55 milioni di euro, comprensivi dei 30 milioni aggiuntivi che sono stati stabilizzati con la legge n° 160 del 27 dicembre 2019, così come riportato nel comunicato del 28 gennaio 2020 emesso dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero degli Interni.

Una decisione che rafforza il progetto di fusione dei comuni di Ladispoli e Cerveteri che stiamo sostenendo e che sarà presto oggetto di un Convegno specifico al quale parteciperanno anche esperti della materia.

Un solo Comune per Ladispoli e Cerveteri