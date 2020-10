Il Comitato Cittadino Santa Marinella: "Il Comune non gestisce più i bisognosi" - Terzo Binario News

“Il Comitato protesta fortemente per la mancata concessione dei contributi del Fondo per il sostegno alla locazione annualità 2019 che a causa di un’amministrazione comunale incompetente ha ulteriormente aggravato una situazione già difficilissima che sia gli aventi diritto, che tutti i cittadini in graduatoria comunale per l’emergenza abitativa , non sono più in grado di sostenere.

Ci troveremo costretti a soluzioni drastiche tra l’inverno alle porte e il Covid che avanza – dichiara Stefania Abbatiello Presidente del Comitato – ormai non ci sono più accordi ma solo sopravvivenza! Il sociale a Santa Marinella non è più in grado di gestire i cittadini bisognosi e questo è molto grave!

Si sta creando una coscienza di disobbedienza in virtù di una mancata sensibilizzazione da parte di un sindaco e di un assessore che prima promette e poi non mantiene”.