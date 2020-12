Il Comando trasmissioni Esercito dona materiale scolastico alla Repubblica dei Ragazzi - Terzo Binario News

“In occasione delle prossime festività natalizie, il personale dell’11° reggimento trasmissioni di Civitavecchia, unità dell’Esercito Italiano alle dipendenze del Comando Trasmissioni, ha voluto esprimere, con un gesto di solidarietà, la propria vicinanza ai giovani ospiti della locale Associazione ONLUS “Repubblica dei Ragazzi”.

Nei giorni scorsi, infatti, gli uomini e le donne della Caserma “D’ AVANZO” hanno promosso una raccolta volontaria e consegnato materiale didattico destinato a soddisfare le necessità dei ragazzi dell’Associazione.

Presenti all’evento il Comandante dell’11° reggimento trasmissioni, colonnello Francesco Modesto, il cappellano militare Don Massimo Carlino, una rappresentanza del personale del reggimento e Padre Raffael Antonio Diaz Padilla, rappresentante legale dell’Associazione, accompagnato da alcuni dei suoi ragazzi.

Un piccolo ma significativo gesto, che i trasmettitori dell’11° hanno voluto compiere in un delicato e difficile momento come quello che sta attraversando il nostro Paese, dimostrando la voglia di condividere le difficoltà che inevitabilmente si ripercuotono nell’intera popolazione locale e, in particolar modo, nelle fasce sociali più deboli.

Un messaggio di speranza all’insegna della solidarietà, a conferma dei profondi valori di altruismo e generosità propri degli uomini e delle donne dell’Esercito Italiano”.

Magg. Salvatore FUSCO – 11° REGGIMENTO TRASMISSIONI