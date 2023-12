Il comando di Polizia Locale di Tarquinia si arricchisce della nuova figura di Sostituto Comandante • Terzo Binario News

Il Comando di Polizia Locale di Tarquinia si è recentemente arricchito della nuova figura di Sostituto Comandante per completare il quadro delle competenze già in forze. La scelta è ricaduta nel commissario Andrea Zolli che è stato promosso, in accordo con il Comandate Nicola Fortuna e con decreto sindacale, al grado di Commissario Capo di Polizia Locale. Zolli ha dimostrato infatti di avere tanto le competenze necessarie quanto le qualità professionali, morali ed umane adeguate a rivestire il ruolo.

Una struttura, quella del comando tarquiniese, sempre più attiva e professionale, potenziata nel personale e nelle dotazioni a supporto dell’attività portata avanti quotidianamente dagli agenti di polizia locale per garantire una Tarquinia sicura e sempre al servizio della cittadinanza.

Il Comandante Nicola Fortuna commenta: “il nuovo ufficiale promosso a Sostituto Comandante è un valido elemento ed ha un ottimo rapporto fiduciario con me e con tutto il corpo. Collaborerà all’organizzazione del comando e al raggiungimento degli obiettivi secondo gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale”.