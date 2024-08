Hanno utilizzato un’auto come ariete per sfondare la saracinesca di un bar, in un’area di servizio in via Fosso dell’Osa, zona Villaggio Prenestino. Ma la vettura, risultata rubata un paio di giorni prima, è rimasta incastrata. È quanto avvenuto alle 3 di martedì 6 agosto.

I malviventi, a quel punto, non hanno potuto fare altro che scappare a mani vuote. Sul posto la Polizia.

Foto Facebook Villaggio Prenestino.