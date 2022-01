Il Claudio di Tolfa presenta il cartellone teatrale: spettacoli per tutti i gusti - Terzo Binario News

Il Teatro Claudio di Tolfa, imbiancato e igienizzato, si prepara ad aprire le porte agli spettacoli teatrali del nuovo anno. Lo comunicano la sindaca Stefania Bentivoglio, l’assessore alla cultura Tomasa Pala e l’assessore Alessandro Tagliani, in accordo con il direttore artistico Simona De Paolis e la locale Compagnia Del Barsolo, che, in modo sinergico, hanno definito le linee programmatiche e logistiche dell’utilizzo del teatro e del cartellone 2022.

“Dal 16 gennaio il Claudio apre il sipario per la nuova stagione – spiega Simona De Paolis, -. Il cartellone è frizzante e divertente, pensato anche per avvicinare i giovani al teatro. In maniera positiva con il Barsolo, ci adoperiamo a far sì che la magia del teatro allontani i turbamenti che purtroppo ci affliggono. È un modo salutare per esorcizzare questo medioevo sociale in cui siamo costretti. Il teatro è vita”.

“Il Claudio – precisa l’assessore alla cultura Tomasa Pala – ricopre un ruolo fondamentale nella vita sociale e culturale del nostro borgo, è un luogo di aggregazione, di incontro e formazione permanente che in questi anni ha ospitato molti eventi, a partire dall’evento nazionale delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, a spettacoli internazionali di paesi gemellati con Tolfa, a manifestazioni sociali e culturali delle molteplici associazioni locali, a festival ormai di grande spessore come Tolfa Gialli&Noir che hanno dato, ognuno nello specifico, lustro e notorietà al nostro centro, anche all’estero”. “Sono in programma interventi di manutenzione straordinari che valorizzeranno ulteriormente la struttura” anticipa Tomasa Pala che invita alla massima partecipazione agli spettacoli cittadini, famiglie, associazioni, rioni e comitati anche dei paesi limitrofi. “I luoghi di cultura vanno salvaguardati – aggiunge -, vissuti intensamente e pubblicizzati perché patrimonio di tutti e garanzia di crescita culturale, emotiva e sociale del singolo e della collettività”.

Per tutte le informazioni sui costi c’è la prevendita a teatro, il giovedì dalle 17 alle 19 ai numeri: 0766 – 93400- 3200762851- 3297239369.

Molteplici le tipologie di abbonamento per tutte le esigenze: da quello semplice, al 2° abbonamento family a quello mini per sei spettacoli. Quattro gli appuntamenti pomeridiani di domenica e otto in serata alle 21 di venerdì, tranne uno giovedì 27 gennaio. Due gli spettacoli a gennaio e gli altri spalmati nei venerdì dei mesi di febbraio, marzo ed aprile.

Ben dodici le compagnie coinvolte: Il Barsolo, I Gabbianelli, Manhattan, Faul, “Eterna Roma” Canzoni e stornelli romani, Teatro popolare di Tarquinia, Margot Theatre, Teatro dell’Alchimia, I servitori dell’Arte, Fool de Sac, Avanzi Di Scena e Quint&ssenza. Sarà possibile partecipare solo se muniti di super greenpass e mascherina ffp2.