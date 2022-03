Il “Civitavecchia spring music festival” prosegue con il grande jazz - Terzo Binario News

Il 25 marzo è la volta di Enrico Zanisi con “Piano solo”, un viaggio tra jazz e sperimentazioni elettroniche

CIVITAVECCHIA, 22 marzo 2022 – Nuova data per il “Civitavecchia Spring Music Festival”, la rassegna organizzata da ATCL in accordo con il Comune di Civitavecchia: il 25 marzo, nella sala Ennio Morricone della Cittadella della Musica, alle ore 21.00 salirà sul palco il pianista Enrico Zanisi, tra i giovani talenti più acclamati nel panorama internazionale, con un concerto che condurrà il pubblico in un viaggio dalle sonorità jazz fino ad arrivare alle sperimentazioni più elettroniche del genere.

I biglietti per il Civitavecchia Spring Music Festival (al prezzo “calmierato” di 10 euro) possono essere acquistati presso il botteghino del Teatro Traiano di Civitavecchia (c.so Centocelle 1) dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 (nei giorni di spettacolo la biglietteria chiuderà alle 17). Info: Tel. 076 6370011.

Chi acquista su Ticketone può ritirare il biglietto presso il Teatro Traiano fino a mezz’ora prima dello spettacolo, oppure, per i ritardatari, direttamente presso la Cittadella della Musica (tel 0766 679621).