Il Civitavecchia in C1 di calcio a 5, la Futsal Academy rinuncia: ecco perché - Terzo Binario News

Il Civitavecchia Calcio approda nel campionato di C1 di futsal. È arrivata infatti l’ufficialità, riportata dal comunicato del Comitato regionale del calcio a 5 che elenca le compagini ammesse alla massima serie laziale. Con i nerazzurri ci sono anche Valcanneto e Valentia, avversarie della passata stagione interrotta dalla pandemia da Covid. La stagione prevede 28 formazioni ammesse alla C1, divise in due gironi da 14 ciascuna. Partenza della stagione il 10 ottobre. Si partirà il 31 agosto per la preparazione a largo Martiri di via Fani ovviamente se l’aspettavano, anzi si stavano muovendo in quella direzione anche su fronte del mercato con gli arrivi di Lipparelli, Trappolini e Ranzoni ovvero tutta gente che conosce la categoria.

Finora è rimasto in silenzio ma può esprimere la sua contentezza il tecnico nerazzurro Simone Tangini: “Che salissimo in C1 eravamo sicuri grazie al terzo posto della scorsa stagione. Poi al Comitato hanno optato per un allargamento del numero di squadre, il che è stato un elemento ulteriore a nostro vantaggio. Tuttavia prima di sbilanciarmi ho dovuto attendere il comunicato ufficiale, non si sa mai in questi casi. Ora si può pesare al futsal giocato. Il via alla preparazione fisica al Tamagnini è fissato per il 31 agosto>.

Invece c’è un retroscena legato alla Futsal Academy. Infatti la società rossoblù ha ricevuto molte sollecitazioni affinché presentasse domanda di ripescaggio in C1 con la certezza dell’accoglimento. A Borgata Aurelia, dove all’inizio non erano propensi a tentare la scalata nella categoria superiore, ci hanno pesato sù e poi si sono mossi per tentare di assolvere agli obblighi richiesti dal salto in C1 servono gli under 23 in campo e una formazione iscritta al campionato Under 21. “Solo che non abbiamo trovato collaborazione da parte delle società del comprensorio – dice il presidente Elso De Fazi – perché dal Santa Severa Futsal attendevamo una risposta che non è mai arrivata. Dall’Atletico Civitavecchia invece ci hanno fatto sapere che i giocatori preferivano rimanere lì. A queste condizioni non abbiamo neanche provato a presentare domanda. Noi abbiamo puntato forte sul settore giovanile, dove peraltro ci si può iscrivere gratis, ma ancora non ci sono i giocatori più grandi, così abbiamo provato a tessere una rete con le altre società. Purtroppo ho constatato che ciò non è possibile, prevalgono gli egoismi>.