Il Città di Cerveteri riconquista i tifosi, entusiasmo in vista dell’esordio in Campionato • Terzo Binario News

La doppia vittoria in Coppa Italia porta entusiasmo in città: per l’esordio in Promozione ritorna il Tarquinia

Inizia il conto alla rovescia per il Città di Cerveteri per l’esordio in Campionato Promozione. Tutto è pronto: domenica 17 settembre sarà Campionato a tutti gli effetti. Al Campo Galli, la squadra di Mister Superchi e del Presidente Lupi, sfideranno il Tarquinia, un derby dell’Unesco, un “replay” di quanto andato in scena ieri mattina, in una gara valevole per il secondo turno di Coppa Italia e che ha visto i Cervi vittoriosi.

Pronta la squadra, ma pronto anche il tifo del Cerveteri, che nonostante l’amarissima retrocessione dello scorso anno, sembra abbia ritrovato entusiasmo, affetto e calore per la squadra, merito soprattutto dell’attenzione e della passione della Famiglia Lupi, che sta lavorando per creare un feeling diretto tra squadra, dirigenza e tifoseria.

Il Città di Cerveteri è reduce da due vittorie consecutive nel primo e nel secondo turno di Coppa Italia Promozione. Domenica 3 settembre ha sconfitto il Fiano Romano per 3 a 1, mentre ieri, domenica 10 settembre, si è ripetuta contro il Tarquinia sconfiggendola con il risultato di 1 a 0 con un gol su rigore del bomber Toscano.

Due risultati che le consentono dunque di accedere alla fase successiva della Coppa Italia Promozione ma che soprattutto le consegna entusiasmo, consapevolezza dei propri mezzi e ancor di più la certezza di poter dire la propria in questa stagione.

A darle una ulteriore spinta, c’è il fattore campo: sia nel primo turno che nel secondo, di domenica mattina, con una temperature che superava abbondantemente i 35 gradi, il Cerveteri è stato spinto da un pubblico numeroso, che anziché andarsene al mare ha preferito andare al Campo, sedersi in tribuna e tifare per la squadra della propria città.

Non resta dunque per il tifo verdeazzurro, che attendere domenica per tifare nuovamente la squadra della propria città. E se in queste due prime uscite ufficiali le tribune del Galli sono state calde e rumorose, è certo che il Presidente e la squadra per domenica si aspettano un pubblico infuocato.