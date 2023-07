Il Città di Cerveteri prepara la nuova stagione con un grande calciomercato • Terzo Binario News

Aperta intanto la campagna abbonamenti con prezzi popolari, l’obiettivo è far riavvicinare il pubblico alla squadra

Il Cerveteri del Presidente Lupi ancora non sa quale categoria andrà a disputare il prossimo anno. C’è la speranza di un ripescaggio in Eccellenza, ipotesi che potrebbe concretizzarsi in caso di non ammissioni o fusioni tra società. Ma ad oggi, salvo appunto stravolgimenti fuori dal campo, il Città di Cerveteri militerà in Promozione, la serie inferiore.

Una situazione che però non scoraggia la Presidenza Lupi, che ha ereditato la squadra a metà dello scorso campionato iniziando sin da subito a fare importanti investimenti ed interventi soprattutto a livello strutturale, come il rifacimento completo della tribuna.

Che sia Eccellenza o Promozione, il Città di Cerveteri sta lavorando molto in questa torrida estate, con la messa a segno già dai primissimi giorni di luglio di ben quattro acquisti per rinforzare la rosa. Acquisti di livello, di spessore, con una comprovata esperienza in Eccellenza, pronti a portare a disposizione dei verdeazzurri la propria dinamicità e il proprio contributo sul campo.

Nel dettaglio si tratta di Gianluca Toscano, Edoardo Fagioli, Alberto Roscioli e Andrea Moretti.

Gianluca Toscano, bomber che già in passato ha vestito la maglia verdeazzurra e che torna per dare la propria esperienza alla squadra

Edoardo Fagioli, classe 1993, esterno offensivo con un passato nelle giovanili della Lazio e tra le file di Aranova e CampusEur

Alberto Roscioli, difensore arcigno e di grande stazza, un acquisto di spessore con una grande esperienza in Eccellenza

Andrea Moretti, ribattezzato il condor, reduce da una grande stagione lo scorso anno con il Tolfa dove ha gonfiato la rete per ben 24 volte.

La squadra, sarà affidata nuovamente a Mister Superchi, persona di esperienza e molto apprezzato nell’ambiente calcistico etrusco.

Intanto è partita anche la campagna abbonamenti per la prossima stagione di calcio. Prezzi estremamente popolari quelli garantiti dal Presidente Lupi, il cui obiettivo è quello di far riavvicinare la tifoseria alla squadra. Indipendentemente dalla categoria in cui giocherà il Città di Cerveteri, i calciatori e la Presidenza tutta hanno fortemente bisogno che sugli spalti ci sia il pubblico pronto a fare il tifo.

Con soli 70 €, si potrà sottoscrivere l’abbonamento annuale ed assistere alle partite del Città di Cerveteri in casa per tutto l’anno. Gli abbonamenti si possono acquistare recandosi presso la Segreteria della squadra, sita al Campo Enrico Galli e aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Per informazioni, contattare il numero 0683911325.