Il Città di Cerveteri ospita il Nuova Pescia Romana, vincere per proseguire in Coppa Italia • Terzo Binario News

La squadra di Superchi torna in campo dopo il turno di riposo di questa domenica. All’andata terminò a reti bianche

Torna in campo il Città di Cerveteri. Domani, mercoledì 11 ottobre alle ore 15:30 i verdeazzurri del Presidente Andrea Lupi ospiteranno il Nuova Pescia Romana, nella gara valida per il ritorno del 32esimi di Coppa Italia Promozione.

Lo scorso 27 settembre la gara di andata terminò a reti inviolate: risultato fermo sullo 0 a 0, con non pochi rimpianti per il Cerveteri che più volte è andata davvero ad un passo dal gol.

Il Città di Cerveteri scende in campo dopo dieci giorni di pausa. Il girone a 17 squadra infatti, porta ogni squadra a riposare per un turno di Campionato, e questa domenica è toccato proprio alla squadra di Superchi. Riposo più che mai fondamentale per affrontare nel migliore dei modi la sfida di Coppa Italia contro il Nuova Pesca Romana. Vincere è fondamentale per continuare il percorso in Coppa.

La squadra è reduce da uno score positivo: nell’ultima uscita ufficiale, quella di domenica scorsa contro il Castel Sant’Elia, si è imposto in rimonta con il risultato di 4 a 1, e la domenica prima ancora aveva travolto in trasferta il DuePigrecoRoma con un pokerissimo: 0 a 5.

Il Cerveteri può contare su una squadra di spessore, un mix di ragazzi giovani e di “vecchie volpi”: una su tutte, Gianluca “Bomber” Toscano, in grande spolvero in questo inizio di Campionato e sempre più uomo trascinatore della squadra di Superchi.

La squadra non vorrà certamente sfigurare in Coppa, così come è chiaro che il Pescia Romana venderà cara la pelle. Al Galli, si prospetta un grande match.

Come sempre, il prezzo del biglietto di ingresso è estremamente popolare: appena 5 euro, ben spesi, per fare il tifo per la squadra della propria città.