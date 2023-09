Il Città di Cerveteri batte anche il Tarquinia e passa il turno di Coppa Italia - VIDEO • Terzo Binario News

Ai ragazzi del Presidente Lupi basta un gol di Toscano per sconfiggere il Tarquinia

È bastata una rete di bomber Toscano al Città di Cerveteri per battere il coriaceo Tarquinia e passare il turno di Coppa Italia Promozione.

Dopo la vittoria per 3 a 1 della scorsa settimana contro il Fiano Romano, il Cerveteri di Mister Superchi si ripete e accede così al turno successivo di Coppa. Pochi minuti fa, il fischio finale tra la gioia del pubblico.

Dopo un primo tempo conclusosi a reti inviolate, nella ripresa è stato bomber Toscano a sbloccare la gara su calcio di rigore per un fallo di mano in piena area (estremamente contestato dagli ospiti) da parte di un difensore del Tarquinia, poi espulso.

Implacabile il centravanti etrusco, che spiazza il portiere facendo esplodere il Galli.

A fare da cornice anche in questa occasione, una nutrita cornice di pubblico che nonostante il sole cocente non ha voluto far mancare il proprio sostegno ai verde azzurri del Presidente Lupi.

Ad agevolare la forte presenza di pubblico, e questo è un dato oggettivo, anche l’ importante politica che il Presidente Lupi ha avviato sin dal suo insediamento nell’ intento di far riavvicinare tifosi e cittadini alle sorti della squadra che quest’ anno, con una rosa davvero molto competitiva, disputerà il Campionato di Promozione.

Domenica prossima si torna a fare nuovamente sul serio, sempre in casa al Campo Enrico Galli: per la prima partita di campionato torna il Tarquinia, e proprio come oggi sarà battaglia.