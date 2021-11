Il circolo Almirante di Fdi Ladispoli: "Tutti i sabato di novembre in piazza" - Terzo Binario News

“I Consiglieri comunali del Circolo “Giorgio Almirante” di Ladispoli proseguono con la loro attività pubblica in piazza per incontrare chiunque è desideroso di comprendere le dinamiche locali e nazionali in corso. Miriam De Lazzaro, Giovanni Ardita e lo scrivente tutti i sabati di novembre sono a disposizione dei cittadini di Ladispoli che si recano in P.zza Rossellini per avere informazioni sulle attività politiche svolte negli ultimi quattro anni in Comune e capire come poter proseguire insieme per ottenere i massimi risultati.

Moltissime mozioni firmate da Ardita e Cavaliere, p.es. sulla tutela della vita, sulla necessità dei simboli cristiani nei locali del Comune a difesa della propria identità religiosa degli italiani, la raccolta firme per bloccare la discarica di Roma a Pizzo dei Preti che è stata utilizzata dall’On. G. Righini per intervenire con forza presso la Regione Lazio e tante altre iniziative istituzionali che hanno contribuito a migliorare diverse situazioni a Ladispoli. Molti progetti concreti sono stati già descritti da G. Ardita nei suoi comunicati stampa.

Il bilancio degli attivisti e dei Consiglieri di Fratelli d’Italia del suddetto circolo, è positivo e le persone che si fermano a dialogare per reclamare, per salutare e per chiedere informazioni su tanti argomenti, dimostrano che c’è la necessità di dialogare perché il cittadino deve avere contatti con chi ricopre incarichi elettivi. I rappresentanti istituzionali devono essere fra la gente per veramente conoscere le esigenze e i bisogni, ma anche per raccogliere idee e progetti utili per promuovere il progresso di Ladispoli e dare le risposte socio culturali ad una Città multietnica sempre all’avanguardia nel territorio a Nord di Roma.

Il Circolo “G. Almirante” collabora anche alla realizzazione delle manifestazioni contro il “green pass”, e gli interventi a riguardo degli Onorevoli Meloni e Lollobrigida in Parlamento sono ben noti a tutti, e anche questa settimana è stato uno dei promotori della manifestazione: “Trieste chiama e Ladispoli risponde” che ha visto la partecipazione di moltissime persone dei comuni limitrofi.

Il bene comune è patrimonio di tutti, la crescita e lo sviluppo di una città dipende molto dalla partecipazione della gente agli eventi pubblici che consentono di mantenere un livello elevato di trasparenza e dialogo costruttivo. Proprio in questo momento in cui la Democrazia e sotto attacco, vedi i D.P.C.M. e D.L. che annullano diritti costituzionali senza che gli organi di controllo o d’applicazione protestino contro la “dittatura” fattivamente istituita da chi non rispetta le regole parlamentari grazie ai tantissimi “voti di fiducia” e mancanza di discussione nelle Aule del Parlamento o nelle Commissioni preposte. Si, Fratelli d’Italia, a tutti i livelli, difende le regole della Democrazia che in questo momento storico sembrano essere un ricordo del passato.

Noi, De Lazzaro, Ardita, Cavaliere e tutti i militanti del Circolo “G. Almirante”, ogni sabato di novembre saremo in piazza e restiamo aperti al dialogo per garantire una rappresentanza democratica a tutti coloro che credono nella Costituzione italiana e desiderano vivere in pace per prosperare e migliorare la qualità della vita contribuendo così alla crescita del paese. Il benessere non deve essere un privilegio delle élite, ma deve essere la base della nostra società così come è voluto dalla Costituzione italiana”.

Raffaele Cavaliere