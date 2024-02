Il Ciofs Lazio ha festeggiato Don Bosco a Ladispoli • Terzo Binario News

“Il 31 gennaio scorso, la scuola di formazione professionale CIOFS FP LAZIO di Ladispoli ha festeggiato la memoria di Don Giovanni Bosco, fondatore dei salesiani. Gli studenti dell’istituto hanno partecipato attivamente alla giornata dedicata a ricordare la figura straordinaria del Santo, che ha dedicato la sua vita all’educazione e al sostegno dei giovani.



La giornata è iniziata con una solenne celebrazione della santa messa presso la chiesa centrale di Ladispoli, un momento di preghiera e riflessione per tutta la comunità scolastica e per le suore, figlie di Maria Ausiliatrice.

Successivamente, il centro salesiano, situato in via Trieste, 6, ha organizzato una serie di attività ludiche e momenti di riflessione sulla figura di Don Bosco, coinvolgendo gli studenti in un percorso che ha valorizzato i principi educativi e spirituali che egli ha diffuso nel corso della sua vita.



Il CIOFS FP LAZIO di Ladispoli propone corsi triennali e gratuiti dai 14 ai 18 anni, incentrati sullo sviluppo delle competenze professionali degli studenti. L’offerta didattica propone i corsi per Operatore Grafico e Operatore del Benessere, con programmi formativi orientati alle esigenze del mondo del lavoro.



Il Centro si ispira al progetto educativo delle Salesiane di Don Bosco, garantendo un ambiente accogliente e stimolante per gli studenti. La presenza di laboratori professionali e docenti altamente qualificati consente agli studenti di acquisire competenze pratiche e teoriche di alto livello.



Al termine del percorso di studi, gli studenti del CIOFS FP LAZIO riceveranno una qualifica professionale che faciliterà il loro ingresso nel mondo del lavoro o la prosecuzione degli studi nel sistema scolastico. La scuola si impegna a formare professionisti competenti e consapevoli, seguendo l’ispirazione e l’eredità di Don Giovanni Bosco, il cui spirito continua a vivere nell’educazione dei giovani.



È importante sottolineare che le iscrizioni per l’anno formativo 2024/25 sono ancora aperte e chiuderanno il 10 febbraio. A disposizione delle famiglie ci saranno ancora due Open Day nei giorni 7 febbraio (dalle ore 15:00 alle ore 17:30) e 10 Febbraio (dalle ore 9 alle ore 11:00).

Per ulteriori informazioni e supporto nel processo di iscrizione, la segreteria didattica è a completa disposizione al numero 06-99226280 o sul sito ufficiale www.ciofslazio.it. È un’opportunità imperdibile per coloro che desiderano un percorso formativo di qualità e orientato al futuro”.