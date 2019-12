Il cibo che serve: nel Municipio VIII recupero alimenti dedicati all'infanzia - Terzo Binario News

“Il recupero che vale. Abbiamo voluto contribuire al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari”. Queste le parole di Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio VIII.

“Abbiamo colto l’opportunità arrivata dalla nuova gara della gestione delle cucine degli asili nido comunali – ha sottolineato – recuperando tutti i prodotti in giacenza che sarebbero stati gettati via. Questi generi altamente preziosi, trattandosi di prodotti dedicati all’infanzia, costituiscono un modo concreto per aiutare famiglie in difficoltà”.

“Un grazie particolare va ai nostri uffici e alle ACLI di Roma – ha insistito Ciaccheri – che si sono rese immediatamente disponibili in questo progetto di attenzione e vicinanza alle esigenze di chi più ha bisogno”.

“È nei piccoli gesti quotidiani che possiamo trasformare e migliorare la nostra città – ha terminato – Roma è da sempre una casa accogliente che abbraccia e ristora chi la incontra, nostro dovere è conservare e tramandare la sua essenza”.