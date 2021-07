Il cestino non c'è più ma la monnezza resta: accade in via Duca degli Abruzzi a Ladispoli - Terzo Binario News

Del cestino è rimasto solo il coperchio fisso, perché la parte rimovibile non c’è più ma non sembra un problema: infatti i sacchi di rifiuti vengono lasciati lo stesso.

Accade nella centralissima via Duca degli Abruzzi a Ladispoli dove un’abitudine sembra dura da far modificare, nonostante il servizio di raccolta porta a porta.

Così gli abitanti della via hanno chiesto aiuto al consigliere Fdi Giovanni Ardita affinché si interessi della problematica.

“Una via così importante del centro storico non si può lasciare in queste condizioni”.